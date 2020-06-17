Тренировка праздничного мероприятия с виду мало чем отличалась от тех, которые ранее проходили на Дворцовой площади в преддверии Дня Победы. За одним исключением. В этом году абсолютно все военнослужащие помимо парадной формы были облачены в средства индивидуальной защиты: их лица наполовину скрывала маска, а на руки были надеты перчатки. Единства дресс-кода по части СИЗов у участников репетиции не было — некоторые выбрали материал и расцветку защитных средств на свое усмотрение.

Однако репетиция в рекордно жаркий день далась нелегко. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», одному из военнослужащих стало плохо. Ему на помощь пришли врачи «скорой».

О репетициях в центре Петербурга стало известно в середине июня. Из-за подготовки к праздничному мероприятию будут введены ограничения движения в центре 18, 20, 23 июня, а также в сам день памятного события — 24 июня.



Президент России Владимир Путин приказал готовиться к перенесенному из-за коронавируса параду Победы 24 июня, а для акции «Бессмертный полк» он выбрал 26 июля. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заверил, что «ситуация успокаивается», поэтому мероприятие можно провести с соблюдением мер предосторожности. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в параде примут участие военные с иммунитетом к COVID-19.



В Петербурге до 28 июня запрещены массовые мероприятия, но для парада Победы сделано исключение. В последнюю среду июня по центру города пройдут более 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов, 109 единиц военной и специальной техники. Завершат памятное событие 34 самолёта и вертолёта Ленинградской армии ВВС и ПВО, которые пролетят над Дворцовой площадью.

