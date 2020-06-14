На Дворцовой начинаются репетиции парада Победы. На шлифовку у военных меньше недели

О датах и времени тренировок на главной городской площади 14 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа. Первая состоится 17 июня в 18.00, в ней примут участие только пешие подразделения. Репетиции с участием боевой техники начнутся 18 июня, и их запланировано всего две, включая генеральную, которая назначена на 20 июня. В четверг она будет вечерней (начало в 18.00), в субботу — утренней, в 10.00.

В центре Петербурга на предстоящей неделе пройдут репетиции июньского парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Их будет меньше, чем при подготовке к ежегодному майскому смотру войск.

Об ограничениях автомобильного движения пока не сообщается. Традиционно транспортные магистрали перекрывают из-за техники, которая двигалась в центр по КАД, Пискарёвскому проспекту и набережным Невы. Перед парадом 9 мая в 2019 году на Дворцовой были проведены четыре репетиции, включая пешие, в 2018-м — пять.



Майский парад в годовщину 75-летия победы в Великой Отечественной войне был перенесен из-за эпидемиологической обстановки, осложненной коронавирусной инфекцией. По решению президента Владимира Путина военные парады должны пройти в российских городах 24 июня.



В Петербурге до 28 июня запрещены массовые мероприятия, но для парада Победы сделано исключение. В последнюю среду июня по Дворцовой пройдут более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов, 109 единиц военной и специальной техники. Завершат парад 34 самолёта и вертолёта Ленинградской армии ВВС и ПВО, которые пролетят над площадью.



В информационных сообщениях о подготовке к параду Западный военный округ делает акцент на комплексе санитарно-противоэпидемиологических мер. Они включают в себя дезинфекцию, наблюдение медиков и изоляцию участников парада от внешнего мира. В настоящее время сводные тренировки пеших расчетов проходят на военном аэродроме в Левашово.

