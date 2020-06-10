Больше ста единиц техники, которая будет принимать участие в параде Победы, который состоится на Дворцовой площади 24 июня, подновили в ЗВО.



Как сообщает пресс-служба округа 10 июня, экипажи завершили покраску корпусов и ходовой части более ста боевых машин, танков и бронетранспортеров, легкового и грузового транспорта, приступили к оборудованию их праздничной символикой, эмблемами и флагами.

