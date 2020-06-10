Военнослужащие ЗВО помыли, подкрасили и продезинфицировали танки и бронетранспортеры перед парадом на Дворцовой
Больше ста единиц техники, которая будет принимать участие в параде Победы, который состоится на Дворцовой площади 24 июня, подновили в ЗВО.
Как сообщает пресс-служба округа 10 июня, экипажи завершили покраску корпусов и ходовой части более ста боевых машин, танков и бронетранспортеров, легкового и грузового транспорта, приступили к оборудованию их праздничной символикой, эмблемами и флагами.
Помимо этого, в связи с пандемией коронавируса, военнослужащие провели дезинфекцию внешней части корпусов, боевых отделений и салонов транспортных средств.
Среди обработанных машин танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».