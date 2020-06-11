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11.06.2020 19:16
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«Лучше это посмотреть по телевизору». Собянин попросил москвичей остаться дома в День России и на парад Победы

Москвичам рекомендовано воздержаться от прогулок по городским улицам в День России и во время проведения парада Победы. С такой просьбой к жителям города обратился его мэр Сергей Собянин.

«Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня (в День России. — Прим. ред.), и будет день парада [24 июня], но лучше это посмотреть по телевизору», — сказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24» 11 июня.

Ранее Сергей Собянин заявил о снятии ряда ограничений в Москве, отметив, что выход из самоизоляции был «выстрадан» горожанами. При этом полностью вернуться к прежней жизни, по его словам, столица сможет только через два месяца. Одновременно с этим в городе зафиксировали снижение количества заболевших коронавирусом за последние два месяца, которое «напугало» Роспотребнадзор.

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Комментарии (8)

stroitel_5e4d0319956f3
...«Лучше это посмотреть по телевизору». Собянин попросил москвичей остаться дома в День России и на парад Победы...
Он забыл добавить ,а особенно шоу ГОЛОСОВАНИЕ по Конституции.
Samal_5e4d4df31fec5
"Это!"
Да кому "это" надо в июле? Да ещё и по телевизору...
VictorW
Покажите какой-нибудь старый парад или нарезку, и не нужно тратить бабло!
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