«Лучше это посмотреть по телевизору». Собянин попросил москвичей остаться дома в День России и на парад Победы
Москвичам рекомендовано воздержаться от прогулок по городским улицам в День России и во время проведения парада Победы. С такой просьбой к жителям города обратился его мэр Сергей Собянин.
«Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня (в День России. — Прим. ред.), и будет день парада [24 июня], но лучше это посмотреть по телевизору», — сказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24» 11 июня.
Ранее Сергей Собянин заявил о снятии ряда ограничений в Москве, отметив, что выход из самоизоляции был «выстрадан» горожанами. При этом полностью вернуться к прежней жизни, по его словам, столица сможет только через два месяца. Одновременно с этим в городе зафиксировали снижение количества заболевших коронавирусом за последние два месяца, которое «напугало» Роспотребнадзор.