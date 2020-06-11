...«Лучше это посмотреть по телевизору». Собянин попросил москвичей остаться дома в День России и на парад Победы...

Москвичам рекомендовано воздержаться от прогулок по городским улицам в День России и во время проведения парада Победы. С такой просьбой к жителям города обратился его мэр Сергей Собянин.



«Я бы вам не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня (в День России. — Прим. ред.), и будет день парада [24 июня], но лучше это посмотреть по телевизору», — сказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24» 11 июня.

