Смольный сохранил запрет на массовые мероприятия, сделав исключение для парада Победы 24 июня

Новая редакция постановления правительства Петербурга № 121 о режиме повышенной готовности сохранила запрет на проведение и посещение спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, однако губернатор Александр Беглов сделал исключение для парада Победы.



«Действие пункта не распространяется на проведение военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года», - говорится в постановлении.

Новая редакция действует до 28 июня. Таким образом, остается под вопросом возобновление в Петербурге чемпионата России по футболу. Первый домашний матч «Зенита» запланирован на 26 июня.