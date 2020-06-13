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13.06.2020 13:10
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Смольный сохранил запрет на массовые мероприятия, сделав исключение для парада Победы 24 июня

Новая редакция постановления правительства Петербурга № 121 о режиме повышенной готовности сохранила запрет на проведение и посещение спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, однако губернатор Александр Беглов сделал исключение для парада Победы.

«Действие пункта не распространяется на проведение военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года», - говорится в постановлении.

Новая редакция действует до 28 июня. Таким образом, остается под вопросом возобновление в Петербурге чемпионата России по футболу. Первый домашний матч «Зенита» запланирован на 26 июня.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце мая заявил, что ко дню парада от коронавирусных ограничений в стране «практически ничего не останется».

Ранее «Фонтанка» сообщала об открытии с 15 июня парикмахерских, бань без парилок, отдельно стоящих мебельных магазинов, библиотек, ремонта и проката велосипедов и самокатов. Работа дежурных детсадов продлена.

В Петербурге за сутки зарегистрированы еще 262 случая заражения COVID-19, подтверждены восемь смертей.

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Комментарии (8)

Ivan Topor
Потому что там у них своя логика, ниик закону, ни к здравому смыслу отношения не имеющая. Как и все, что происходило последние три месяца...
муматор
почему не распространяется? Нет никакой эпидемии? Или если есть, то приказали коронавирусу не трогать участвующих в параде?
krasnonosov
А как такое может быть, что на парад можно, а на стадион нельзя, в церковь и вагон метро толпой набиться можно, а одиночным пикетом стоять нельзя? Где логика?
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