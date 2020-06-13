Смольный сохранил запрет на массовые мероприятия, сделав исключение для парада Победы 24 июня
Новая редакция постановления правительства Петербурга № 121 о режиме повышенной готовности сохранила запрет на проведение и посещение спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, однако губернатор Александр Беглов сделал исключение для парада Победы.
«Действие пункта не распространяется на проведение военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года», - говорится в постановлении.
Новая редакция действует до 28 июня. Таким образом, остается под вопросом возобновление в Петербурге чемпионата России по футболу. Первый домашний матч «Зенита» запланирован на 26 июня.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце мая заявил, что ко дню парада от коронавирусных ограничений в стране «практически ничего не останется».
Ранее «Фонтанка» сообщала об открытии с 15 июня парикмахерских, бань без парилок, отдельно стоящих мебельных магазинов, библиотек, ремонта и проката велосипедов и самокатов. Работа дежурных детсадов продлена.
В Петербурге за сутки зарегистрированы еще 262 случая заражения COVID-19, подтверждены восемь смертей.