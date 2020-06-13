В Петербурге подтверждены 8 смертей. Это пятикратное падение по сравнению с прошлыми сутками

Петербургский штаб по коронавирусу заявил о восьми летальных случаях в городе за сутки. Это оптимистичная, но аномально низкая цифра.



«Восемь человек скончались в Петербурге за сутки, общее число — 569», — говорится в отчете штаба от 13 июня.

Последний раз такое количество смертей регистрировали в городе 27 мая, когда комитет здравоохранения Петербурга учитывал только архивные случаи из апреля, рассмотренные летальной комиссией. После того, как ему велели актуализировать статистику, кривая смертности резко пошла вверх. В июне до сегодняшнего дня в Петербурге регистрировали более 31 смерти в сутки.