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13.06.2020 11:07
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В Петербурге подтверждены 8 смертей. Это пятикратное падение по сравнению с прошлыми сутками

Петербургский штаб по коронавирусу заявил о восьми летальных случаях в городе за сутки. Это оптимистичная, но аномально низкая цифра.

«Восемь человек скончались в Петербурге за сутки, общее число — 569», — говорится в отчете штаба от 13 июня.

Последний раз такое количество смертей регистрировали в городе 27 мая, когда комитет здравоохранения Петербурга учитывал только архивные случаи из апреля, рассмотренные летальной комиссией. После того, как ему велели актуализировать статистику, кривая смертности резко пошла вверх. В июне до сегодняшнего дня в Петербурге регистрировали более 31 смерти в сутки.

В России тоже зафиксирован низкий показатель смертности. За сутки, по официальным данным, скончались 114 человек. В предыдущие четыре дня ниже 170 смертей показатель не опускался.

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Комментарии (13)

wondering
А кто-то верит в эту статистику? Мне и в голову не приходит сомневаться, что это вранье. Куда вдруг делся короновирус? Прививки нет.
wondering
Люди из
Скрытый Потанцевал
Статистика, как известно проходит согласование у гауляйтера...И она безбожно чиститься к маскараду победы и голосованию по поправкам Советую не обольщаться, лично в моем ближнем, не слишком широком круги знакомств (личных) уже две смерти о Ковида-19 и несколько переболевших вт..ч и под ИВЛ...
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