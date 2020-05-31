....«Ко времени парада от этого режима практически ничего не останется». Песков рассказал, что ждет страну 24 июня....

Президент России Владимир Путин и гости, в том числе иностранные лидеры, будут наблюдать за Парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

При этом Песков уточнил, что надеется, что к этому моменту от режима коронавирусных ограничений «практически ничего не останется», но парад пройдет с учетом «эпидемиологической модальности».



Напомним, что 9 мая запланированные торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были перенесены в связи с эпидемиологической обстановкой.