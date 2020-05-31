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31.05.2020 14:53
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«Ко времени парада от этого режима практически ничего не останется». Песков рассказал, что ждет страну 24 июня

Президент России Владимир Путин и гости, в том числе иностранные лидеры, будут наблюдать за Парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

При этом Песков уточнил, что надеется, что к этому моменту от режима коронавирусных ограничений «практически ничего не останется», но парад пройдет с учетом «эпидемиологической модальности».

Напомним, что 9 мая запланированные торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были перенесены в связи с эпидемиологической обстановкой.

Согласно официальной статистике, в настоящее время Россия вышла на плато по заболеваемости новым коронавирусом, ежедневное число выявленных случаев заражения примерно равняется числу выздоравливающих от COVID-19.

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Комментарии (5)

260657101
Мастерство заголовка. Слова Пескова, да богу в уши.
dshfbsdafvh
Парад Победы все уже видели, в тот день, когда он действительно должен был быть. В Беларуси проводили.. Или муж Навки не в курсе?
А на наш, даже 24 июня, пускать собираются только "по пригласительным". Нам же, вновь предлагают, "по телевизору посмотреть".
Так по телевизору видели уже всё, включая одиночный пикет гаранта. В чем смысл?
stroitel_5e4d0319956f3
....«Ко времени парада от этого режима практически ничего не останется». Песков рассказал, что ждет страну 24 июня....
Вашими устами ,да мед пить....Все мечтают об этом,о том что,от ЭТОГО режима когда нибудь избавятся! Куда ж все правительственные члены этого режима денутся,неужели к 24 вымрут.......)))))))))
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