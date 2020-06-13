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13.06.2020 12:44
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В Петербурге открываются парикмахерские, бани и мебельные

Губернатор Петербурга подписал постановление об открытии предприятий бытовых услуг с 15 июня.

«Разрешается работа объектов розничной торговли мебелью, кроме находящихся в ТЦ, парикмахерских, отдельных городских бань, риелторских организаций, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов по предварительной записи, фотомастерских, фотостудий и фотоателье», — говорится в опубликованных 13 июня разъяснениях правительства города.

Бани будут работать без парилок. Также официально разрешены ремонт и аренда велосипедов и самокатов.

До 28 июня в Петербурге продлевается работа дежурных садов, комитет образования до завтра должен составить расширенный список дошкольных учреждений.

Спортивные комплексы тоже откроются, но только для подготовки профессиональных спортсменов независимо от их возраста.

Постановление правительства ПетербургаСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

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Комментарии (10)

Михаил Петров-Водкин
Опоздали, народ уже привык вызывать на дом и банщиц, и парикмахеров.
РАА
За бани, конечно, огромное спасибо! Но хотелось бы понять, как это будет? В постановлении сказано: "банных услуг (в части исключительно помывочных зон)". То есть нахождение в гардеробных, раздевальных и парильных зонах запрещено. Это значит, что для того, что бы не быть подвергнутым наказанию в рамках постановления, надо в баню приходить голым или мыться одетым (или как вариант - раздеваться и одеваться в моечном отделении). Возможно, постановление - уступка для владельцев бань? Но что-то я очень сомневаюсь в коммерческом успехе банных услуг без раздевальных и парных зон.
Слава288
Маразм какой то. В Москве где самая большая заболеваемость , ТЦ открыты все с 1 июня , а в Питере ТЦ откроют в лучшем случае в конце июля
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