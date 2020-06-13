Губернатор Петербурга подписал постановление об открытии предприятий бытовых услуг с 15 июня.
«Разрешается работа объектов розничной торговли мебелью, кроме находящихся в ТЦ, парикмахерских, отдельных городских бань, риелторских организаций, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов по предварительной записи, фотомастерских, фотостудий и фотоателье», — говорится в опубликованных 13 июня разъяснениях правительства города.
Бани будут работать без парилок. Также официально разрешены ремонт и аренда велосипедов и самокатов.
До 28 июня в Петербурге продлевается работа дежурных садов, комитет образования до завтра должен составить расширенный список дошкольных учреждений.
Спортивные комплексы тоже откроются, но только для подготовки профессиональных спортсменов независимо от их возраста.