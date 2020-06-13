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13.06.2020 17:47
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Тысячи военнослужащих отрепетировали парад Победы в Левашово. На аэродроме «Пушкин» - пешим по лётному

Военнослужащие отрепетировали парад Победы на петербургских аэродромах «Левашово» и «Пушкин». Об этом 13 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ЗВО.

В мероприятии в Левашово принял участие командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв. Он проконтролировал его проведение и соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

В тренировке приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих из соединений и воинских частей округа, сотрудники силовых ведомств региона, а также курсанты военных вузов, суворовцы и воспитанники юнармейских отрядов.

В ЗВО добавили, что участники предстоящего парада находятся под постоянным наблюдением медиков, проходят тестирование на коронавирус, обеспечены масками, перчатками и антисептиками, а транспорт, на котором их перевозят, регулярно дезинфицируется.

Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

Кроме того, на аэродроме «Пушкин» сегодня также прошла наземная тренировка «пешим по-лётному» экипажей армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа. По нанесенной на взлётно-посадочной полосе схеме пролёта над городом в составе звеньев по типам вертолётов лётчики отработали порядок выстраивания в парадный строй, удержание дистанций и интервалов, порядок действий в особых случаях, например, отказе двигателя или бортовой системы навигации, а также организацию радиообмена с руководителем полета наземного диспетчерского пункта.

Ранее стало известно, что новая редакция постановления о вызванных COVID-19 ограничительных мерах в Петербурге сохранила запрет на проведение массовых мероприятий. Но власти все же сделали исключение для парада Победы. Он состоится 24 июня.

пресс-служба ЗВО

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