Подготовка к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжается в Петербурге.
Утром 16 июня на Дворцовой площади начали установку конструкций для предстоящих торжеств.
Также корреспондент «Фонтанки» увидел, как ночью город украшают к предстоящему торжеству.
Репетиции к параду на Дворцовой военные проводят с середины июня. Из-за подготовки будут введены ограничения на движение в центре 18, 20, 23 июня, а также в сам день парада — 24 июня.
В СПб ГУП «Горэлектротранс» добавили, что парад и подготовка к нему внесут коррективы в движение общественного транспорта. «В связи с проведением тренировок и торжественного парада войск 18 июня, с 15:00 до 20:00, 20 июня, с 08:00 до 13:00, и 24 июня, с 08:00 до 13:00, закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту», — уточнили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин приказал готовиться к перенесенному из-за коронавируса параду Победы 24 июня, а для акции «Бессмертный полк» он выбрал 26 июля. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко уже заверил, что «ситуация с коронавирусом успокаивается», поэтому парад можно провести с соблюдением мер предосторожности. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в параде примут участие военные с иммунитетом к коронавирусу.
В Петербурге до 28 июня запрещены массовые мероприятия, но для парада Победы сделано исключение. В последнюю среду июня по Дворцовой пройдут более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов, 109 единиц военной и специальной техники. Завершат парад 34 самолёта и вертолёта Ленинградской армии ВВС и ПВО, которые пролетят над площадью.