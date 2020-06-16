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16.06.2020 11:04
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На Дворцовой продолжают готовиться к параду Победы

Подготовка к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжается в Петербурге.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Утром 16 июня на Дворцовой площади начали установку конструкций для предстоящих торжеств.

Фото: Фонтанка.ру.
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Фонтанка.ру.

Также корреспондент «Фонтанки» увидел, как ночью город украшают к предстоящему торжеству.

Фото: Фонтанка.ру.
Фото: Фонтанка.ру.
Фото: Фонтанка.ру.

Репетиции к параду на Дворцовой военные проводят с середины июня. Из-за подготовки будут введены ограничения на движение в центре 18, 20, 23 июня, а также в сам день парада — 24 июня.

В СПб ГУП «Горэлектротранс» добавили, что парад и подготовка к нему внесут коррективы в движение общественного транспорта. «В связи с проведением тренировок и торжественного парада войск 18 июня, с 15:00 до 20:00, 20 июня, с 08:00 до 13:00, и 24 июня, с 08:00 до 13:00, закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту», — уточнили в ведомстве.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Президент России Владимир Путин приказал готовиться к перенесенному из-за коронавируса параду Победы 24 июня, а для акции «Бессмертный полк» он выбрал 26 июля. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко уже заверил, что «ситуация с коронавирусом успокаивается», поэтому парад можно провести с соблюдением мер предосторожности. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в параде примут участие военные с иммунитетом к коронавирусу.

В Петербурге до 28 июня запрещены массовые мероприятия, но для парада Победы сделано исключение. В последнюю среду июня по Дворцовой пройдут более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов, 109 единиц военной и специальной техники. Завершат парад 34 самолёта и вертолёта Ленинградской армии ВВС и ПВО, которые пролетят над площадью.

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Комментарии (9)

тат2007amg
Забацали бы виртуальный парад и показывали потом до посинения..
WuhanRockCafe
В ноябре 1982 сидел на совещании.
Вдруг заходит чувак и трагическим голосом сообщает, что Брежнев помер. Ну у всех, понятно, скорбные рожи, но в душах ликование: Неужели! Не может быть! Вот как надоел всем "Сосиски сраные".
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