Репетиции к параду на Дворцовой военные проводят с середины июня. Из-за подготовки будут введены ограничения на движение в центре 18, 20, 23 июня, а также в сам день парада — 24 июня.

В СПб ГУП «Горэлектротранс» добавили, что парад и подготовка к нему внесут коррективы в движение общественного транспорта. «В связи с проведением тренировок и торжественного парада войск 18 июня, с 15:00 до 20:00, 20 июня, с 08:00 до 13:00, и 24 июня, с 08:00 до 13:00, закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту», — уточнили в ведомстве.