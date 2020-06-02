Шойгу: В параде Победы примут участие военные с иммунитетом к коронавирусу

Министр обороны провел селекторное совещание, на котором рассказал о проведении парада Победы.

«24 июня они [мероприятия в рамках парада Победы] пройдут в 9 городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединения ВС. Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники», — заявил 2 июня Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в параде на Красной площади примут участие 14 тысяч человек. Министр отметил, что свыше 20 новых образцов военной техники будут показаны 24 июня.