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02.06.2020 13:25
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Шойгу: В параде Победы примут участие военные с иммунитетом к коронавирусу

Министр обороны провел селекторное совещание, на котором рассказал о проведении парада Победы.

«24 июня они [мероприятия в рамках парада Победы] пройдут в 9 городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединения ВС. Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники», — заявил 2 июня Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в параде на Красной площади примут участие 14 тысяч человек. Министр отметил, что свыше 20 новых образцов военной техники будут показаны 24 июня.

«Предусмотрены особые <...> мероприятия по защите личного состава. <...> К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний», — заверил Сергей Шойгу.

Владимир Путин 26 мая приказал готовиться к параду Победы, а для акции «Бессмертный полк» он выбрал 26 июля. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко уже заверил, что «ситуация с коронавирусом успокаивается», поэтому парад можно провести с соблюдением мер предосторожности.

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Комментарии (10)

kuk-vasyusha
Трижды хахаха))) как не стыдно так нагло врать уму не приложу))
iphonedimona
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