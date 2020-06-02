Шойгу: В параде Победы примут участие военные с иммунитетом к коронавирусу
Министр обороны провел селекторное совещание, на котором рассказал о проведении парада Победы.
«24 июня они [мероприятия в рамках парада Победы] пройдут в 9 городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединения ВС. Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники», — заявил 2 июня Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в параде на Красной площади примут участие 14 тысяч человек. Министр отметил, что свыше 20 новых образцов военной техники будут показаны 24 июня.
«Предусмотрены особые <...> мероприятия по защите личного состава. <...> К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний», — заверил Сергей Шойгу.
Владимир Путин 26 мая приказал готовиться к параду Победы, а для акции «Бессмертный полк» он выбрал 26 июля. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко уже заверил, что «ситуация с коронавирусом успокаивается», поэтому парад можно провести с соблюдением мер предосторожности.