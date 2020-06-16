Ветераны на трибунах будут смотреть Парад Победы без масок. На Красной площади обещают обеззаразить всё

Ветеранам, которые будут смотреть Парад Победы с трибун в Москве, разрешат не надевать маски. Как 16 июня уверила глава Роспотребнадзора, перед приходом гостей на Красной площади помоют и сделают «абсолютно чистым каждый предмет».

«Все будет промыто, все будет продезинфицировано и абсолютно безопасно», – пообещала Попова в эфире телеканала «Россия 1». По её словам, ветеранов посадят на безопасном расстоянии – через два кресла. На праздник их привезут на продезинфицированном транспорте. Такие должны не позволить заразиться вирусом даже без масок.