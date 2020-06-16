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16.06.2020 23:31
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Ветераны на трибунах будут смотреть Парад Победы без масок. На Красной площади обещают обеззаразить всё

Ветеранам, которые будут смотреть Парад Победы с трибун в Москве, разрешат не надевать маски. Как 16 июня уверила глава Роспотребнадзора, перед приходом гостей на Красной площади помоют и сделают «абсолютно чистым каждый предмет».

«Все будет промыто, все будет продезинфицировано и абсолютно безопасно», – пообещала Попова в эфире телеканала «Россия 1». По её словам, ветеранов посадят на безопасном расстоянии – через два кресла. На праздник их привезут на продезинфицированном транспорте. Такие должны не позволить заразиться вирусом даже без масок.

Как отметила глава Роспотребнадзора, за родственниками ветеранов и волонтёрами наблюдают врачи и берут у них тесты на COVID-19. Всех сопровождающих пустят на парад только в масках и перчатках.

Праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в шести городах-героях, а также в городах воинской славы и местах дислокации гарнизонных штабов. Конструкции на Дворцовой площади начали устанавливать 16 июня. Он состоится несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий.

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Комментарии (2)

Anna.Vp
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Владислав М
А самих-то ветеранов на корону протестируют, или они без масок будут друг друга заражать? Сопровождающим и волонтёрам раздадут респираторы ffp3, или дешёвые маски нулевого класса, которые ни от чего не защищают? Солдаты-то в масках пойдут?
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