Ветераны на трибунах будут смотреть Парад Победы без масок. На Красной площади обещают обеззаразить всё
Ветеранам, которые будут смотреть Парад Победы с трибун в Москве, разрешат не надевать маски. Как 16 июня уверила глава Роспотребнадзора, перед приходом гостей на Красной площади помоют и сделают «абсолютно чистым каждый предмет».
«Все будет промыто, все будет продезинфицировано и абсолютно безопасно», – пообещала Попова в эфире телеканала «Россия 1». По её словам, ветеранов посадят на безопасном расстоянии – через два кресла. На праздник их привезут на продезинфицированном транспорте. Такие должны не позволить заразиться вирусом даже без масок.
Как отметила глава Роспотребнадзора, за родственниками ветеранов и волонтёрами наблюдают врачи и берут у них тесты на COVID-19. Всех сопровождающих пустят на парад только в масках и перчатках.
Праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в шести городах-героях, а также в городах воинской славы и местах дислокации гарнизонных штабов. Конструкции на Дворцовой площади начали устанавливать 16 июня. Он состоится несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий.