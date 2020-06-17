Bloomberg: Ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на самоизоляцию

Ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных на парад Победы 24 июня, отправили перед этим на двухнедельную самоизоляцию. Об этом 17 июня пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, связанные с подготовкой празднования.



Как подчеркивает издание, такое решение «показывает серьезность мер по защите президента от коронавируса». Всего, по данным Bloomberg, на самоизоляцию на 14 дней отправились 80 ветеранов.



Напомним, ранее коронавирусом заразились пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, как минимум еще трое министров и шестеро депутатов. Песков подчеркивал, что дополнительные меры предосторожности оправданы, когда речь идет о президенте. Так, в резиденции в Ново-Огарево установлен специальный дезинфекционный тоннель.

