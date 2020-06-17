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17.06.2020 22:04
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Bloomberg: Ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на самоизоляцию

Ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных на парад Победы 24 июня, отправили перед этим на двухнедельную самоизоляцию. Об этом 17 июня пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, связанные с подготовкой празднования.

Как подчеркивает издание, такое решение «показывает серьезность мер по защите президента от коронавируса». Всего, по данным Bloomberg, на самоизоляцию на 14 дней отправились 80 ветеранов.

Напомним, ранее коронавирусом заразились пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, как минимум еще трое министров и шестеро депутатов. Песков подчеркивал, что дополнительные меры предосторожности оправданы, когда речь идет о президенте. Так, в резиденции в Ново-Огарево установлен специальный дезинфекционный тоннель.

Владимир Путин уже проводил публичную встречу с пожилыми людьми — он вручал удостоверения Героев Труда на Поклонной горе в Москве. Причем большинство участников церемонии были без масок и перчаток (кроме доктора Леонида Рошаля). Впрочем, позже спецкорр «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщал, что всех проверяли на коронавирус, а многие участники провели на полном карантине перед встречей с Путиным 12 дней.

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Комментарии (5)

KED
Какие уже нафиг ветераны на параде?

Те кто жил в войну, сейчас не менее 90. Учитывая деградацию мозга с возрастом, этим людям глубоко плевать на парад. Этим людям нужна поддержка и забота от близких и государства. Ни один нормальный ветеран или его родственник не пойдет рисковать жизнью за Вову ради тьфу парада. А инвалидов могут и метрополитене насобирать для массовки
Евгений Литвинец
Самому молодому настоящему ветерану сейчас за 90. Это презик должен две недели сидеть в изоляции, а потом пятикратно пройти через свой дез-тоннель, и только после этого на коленях приползти к ветеранам и сказать им - "Простите, я украл всё у народа, за который вы отдавали жизнь". И застрелиться из контргиперзвукового оружия.
Sundery
При желании ветеранов и сопровождающих перед мероприятием могут проверить 15 минутными тестами на короновирус производства Нидерландов, и по результату или допустить или отправить на лечение.
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