Путин на Поклонной горе поздравлял Героев Труда и наблюдал за подъемом флага. С 9 мая это первое «очное» мероприятие президента
Президент России Владимир Путин 12 июня принял участие в торжественной церемонии подъема Государственного флага РФ на Поклонной горе.
Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе. pic.twitter.com/jK1JaTvKIb— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 12, 2020
Там же глава государства вручил золотые медали Героям Труда РФ. Ранее награждения всегда проходили в Кремле, однако в этом году церемонию из-за коронавируса решили провести на свежем воздухе. Маску президент надевать не стал — так же, как и большинство других участников церемонии (кроме врача Леонида Рошаля). Социальная дистанция их тоже тревожила не сильно.
Без социальной дистанции. Путин поднял бокал шампанского в компании героев труда. pic.twitter.com/mYmVwIVGkI— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 12, 2020
Это первое крупное публичное мероприятие, которое Путин провел в «очном режиме» с 9 мая. Тогда он возлагал цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Сегодня президент, выступая с обращением к гражданам, напомнил о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию. «Убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в Конституции поправок», — подчеркнул глава государства.
Путин убежден, что большинство россиян считает необходимым закрепить в конституции поправки. pic.twitter.com/BE9zdnnVeQ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 12, 2020