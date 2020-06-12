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12.06.2020 13:47
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Путин на Поклонной горе поздравлял Героев Труда и наблюдал за подъемом флага. С 9 мая это первое «очное» мероприятие президента

Президент России Владимир Путин 12 июня принял участие в торжественной церемонии подъема Государственного флага РФ на Поклонной горе.

Там же глава государства вручил золотые медали Героям Труда РФ. Ранее награждения всегда проходили в Кремле, однако в этом году церемонию из-за коронавируса решили провести на свежем воздухе. Маску президент надевать не стал — так же, как и большинство других участников церемонии (кроме врача Леонида Рошаля). Социальная дистанция их тоже тревожила не сильно.

Это первое крупное публичное мероприятие, которое Путин провел в «очном режиме» с 9 мая. Тогда он возлагал цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Сегодня президент, выступая с обращением к гражданам, напомнил о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию. «Убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в Конституции поправок», — подчеркнул глава государства.

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Комментарии (5)

ira14
Это кукла для нас, образ... говорит одно, а делает совсем другое. ни чего не слышу, ничего не вижу...
krasnonosov
Надоел.
alexpalspb
-Минус один двойник!
-Следующий!
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