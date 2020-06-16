Тоннель для тотальной дезинфекции установили в резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Каждый, кто проходит по коридору, попадает в облако обеззараживающего вещества. Информация об антикоронавирусном новшестве 16 июня появилась на сайте правительства Пензенской области, где и была создана спецсистема.

Отмечается, что представители резиденции требовали установить тоннель как можно быстрее. Накануне большая часть сотрудников Кремля вышла из удалённого режима работы. Первое публичное мероприятие с начала пандемии сам Владимир Путин провёл 12 июня. Он вручил медали Героям Труда на Поклонной горе. До этого он контактировал с коллегами через сеть, совещания проводил из Ново-Огарево.