Смольному нужны 200 ветеранов для парада Победы. Добиваться согласия их семей поручили районам
Рекрутинг ветеранов и инвалидов объявили в Петербурге перед парадом Победы. Поиск осложняет коронавирус — на Дворцовую площадь без разрешения родственников никого не отправят.
Формирование делегаций на парад Победы подтвердили «Фонтанке» 17 июня в комитете социальной политики Петербурга.
«Этим занимаются районные администрации в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», - уточнили в пресс-службе комитета.
После команды Владимира Путина готовиться к парадам петербургские санврачи составили список соответствий. Кандидаты, предпочительно из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, должны дать согласие на медицинское наблюдение вплоть до 24 июня, то есть даты проведения парада. Это условие, в отличие от Москвы, не подразумевает самоизоляцию, подчеркнули в комитете соцполитики.
Но в Петербурге есть дополнительное обременение — для родственников, проживающих с ветеранами. Они тоже должны согласиться пройти тест на коронавирус в последние сутки перед парадом.
Рекомендации Роспотребнадзора охватывают только период подготовки и проведения военных парадов. Неизвестно, будут ли ветеранов проверять на COVID-19 после мероприятия.
Телеграм-канал «Стерилизатор» 17 июня сообщил, что на парад предусмотрены 200 пригласительных билетов, а разнарядка районам якобы колеблется от 6 до 14 человек.
Обязанность медицинского наблюдения и обследования тоже лежит на районных администрациях Петербурга. Тестированию также подвергнут водителей, которые будут возить ветеранов от дома до Дворцовой площади и обратно.
Рекомендации Роспотребнадзора предполагают дезинфекцию трибун и раздачу масок, перчаток, респираторов.
По предварительной информации, штат добровольцев из ветеранов и инвалидов ВОВ укомплектовать пока не удается, в список кандидатов вошли также приравненные к ним жители блокадного Ленинграда.
По данным «Фонтанки», на коронавирус проверят также аккредитованных на парад журналистов.
На Дворцовой площади 17 июня прошла первая репетиция парада Победы. Военнослужащие маршировали в масках и перчатках, одному из них стало плохо.