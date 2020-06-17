Смольному нужны 200 ветеранов для парада Победы. Добиваться согласия их семей поручили районам

Рекрутинг ветеранов и инвалидов объявили в Петербурге перед парадом Победы. Поиск осложняет коронавирус — на Дворцовую площадь без разрешения родственников никого не отправят.



Формирование делегаций на парад Победы подтвердили «Фонтанке» 17 июня в комитете социальной политики Петербурга.



«Этим занимаются районные администрации в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», - уточнили в пресс-службе комитета.



После команды Владимира Путина готовиться к парадам петербургские санврачи составили список соответствий. Кандидаты, предпочительно из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, должны дать согласие на медицинское наблюдение вплоть до 24 июня, то есть даты проведения парада. Это условие, в отличие от Москвы, не подразумевает самоизоляцию, подчеркнули в комитете соцполитики.

