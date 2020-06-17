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17.06.2020 18:01
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Швеция разрешила поездки в 10 стран Европы, Россию не рекомендуется посещать до конца августа

Швеция представила новые рекомендации по ограничениям на зарубежные поездки, разрешив путешествовать в 10 стран Европы, но Северных стран среди них нет, за исключением Исландии.

МИД Швеции 17 июня заявил, что туристы с 30 июня могут поехать в Бельгию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Хорватию, Люксембург, Португалию, Швейцарию и Испанию.

В другие государства ЕС, Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны можно будет ехать с 15 июля. Рекомендация избегать поездок за пределы ЕС, ЕЭЗ и Шенгена продлена до 31 августа.

«Мы по-прежнему не советуем ездить в соседние страны даже тем, кто живет в приграничной зоне», — цитирует министра иностранных дел Энн Линде телеканал SVT.

Напомним, Финляндия с 15 июня открыла границы с Северными странами, кроме Швеции, и Прибалтикой.

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Комментарии (2)

VF812
Позитивная новость.
Camlann
Рекомендация избегать поездок за пределы ЕС, ЕЭЗ и Шенгена продлена до 31 августа. /// Судя по заголовку за пределами ЕС, ЕЭЗ и Шенгена есть только одна Россия.
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