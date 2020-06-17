Швеция разрешила поездки в 10 стран Европы, Россию не рекомендуется посещать до конца августа
Швеция представила новые рекомендации по ограничениям на зарубежные поездки, разрешив путешествовать в 10 стран Европы, но Северных стран среди них нет, за исключением Исландии.
МИД Швеции 17 июня заявил, что туристы с 30 июня могут поехать в Бельгию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Хорватию, Люксембург, Португалию, Швейцарию и Испанию.
В другие государства ЕС, Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны можно будет ехать с 15 июля. Рекомендация избегать поездок за пределы ЕС, ЕЭЗ и Шенгена продлена до 31 августа.
«Мы по-прежнему не советуем ездить в соседние страны даже тем, кто живет в приграничной зоне», — цитирует министра иностранных дел Энн Линде телеканал SVT.
Напомним, Финляндия с 15 июня открыла границы с Северными странами, кроме Швеции, и Прибалтикой.