Швеция разрешила поездки в 10 стран Европы, Россию не рекомендуется посещать до конца августа

Швеция представила новые рекомендации по ограничениям на зарубежные поездки, разрешив путешествовать в 10 стран Европы, но Северных стран среди них нет, за исключением Исландии.



МИД Швеции 17 июня заявил, что туристы с 30 июня могут поехать в Бельгию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Хорватию, Люксембург, Португалию, Швейцарию и Испанию.

В другие государства ЕС, Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны можно будет ехать с 15 июля. Рекомендация избегать поездок за пределы ЕС, ЕЭЗ и Шенгена продлена до 31 августа.