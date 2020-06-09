На посту министра финансов и вице-премьера Финляндии Матти Ванханен сменил свою предшественницу Катри Кулмуни. Она вынуждена была подать в отставку после того, как СМИ узнали о 50 тысячах евро, которые пошли из госбюджета на её тренинги по ораторскому мастерству. Президент и правительство утвердили перестановку 9 июня, сообщает правительство страны.

Матти Ванханен является опытным политиком и членом партии «Центр», которую возглавляет Кулмуни. Осенью ему предстоит вынести трудные решения по экономике — Кулмуни ранее предложила повысить пенсионный возраст и внести структурные изменения, касающиеся, в частности, социальной защиты безработных. Она останется во главе партии по меньшей мере до осеннего съезда партии.

До сегодняшнего дня Ванханен занимал пост спикера парламента, а в 2003–2010 годах возглавлял Госсовет. Возглавлял два правительства, с 2003-го по 2010-й год.

Напомним, что Катри Кулмуни подала в отставку из-за нецелевого использования бюджетных средств. За счёт налогоплательщиков она прибегала к услугам консультантов для подготовки к важным публичным выступлениям. На это было потрачено более 50 тысяч евро. Политик ушла с поста и пообещала вернуть сумму из собственных средств.