Министр финансов Финляндии подала в отставку. Она потратила 50 тысяч евро из бюджета на тренинги ораторского мастерства
Министр финансов, и заместитель премьер-министра, Финляндии Катри Кулмуни, заступившая на свой пост в декабре 2019 года, объявила об уходе в отставку после скандала с растратой бюджетных денег, сообщает Yle.
«Я должна нести политическую ответственность», — сказала она на пресс-конференции 5 июня.
Политик использовала 50 тысяч евро на консалтинговые услуги. Ей помогали подготовиться к выступлениям на публике. По данным издания Suomen Kuvalehti, которое опубликовало статью об этом 2 июня, такие тренинги оплачивали министерство труда и экономического развития и минфин. Услуги консультантов обходились в 700 евро за час. При этом на закупки более чем на 20 000 евро необходимо проводить тендер, что сделано не было. Доследственной проверкой дела занялась полиция.
Позже Кулмуни сообщила, что вернет эти деньги в государственную казну из собственных средств.
«Несмотря на то, что я занимаю общественную должность, я по-прежнему боюсь публичных выступлений. Поэтому я решила нанять консультанта, который помог бы мне преодолеть это волнение. Мне кажется, тренинги пошли мне на пользу», — прокомментировала ранее Кулмуни.
Катри Кулмуни в возрасте 32 лет в 2019 году возглавила партию «Финляндский центр», которая входит в правящую коалицию. В тот день, когда премьер-министр Антти Ринне (Социал-демократическая партия) вынужденно уходил в отставку, она должна была озвучить позицию своей партии по данному вопросу — от этого зависело дальнейшее пребывание Ринне на посту главы кабмина. Счёт за консалтинговые услуги для Кулмуни в тот день составил, по данным Suomen Kuvalehti, 6 324 евро.
И через несколько месяцев председатель «Центра» была назначена министром финансов в «правительстве пяти женщин» под руководством на тот момент «самого молодого премьера в мире».