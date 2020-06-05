Министр финансов Финляндии подала в отставку. Она потратила 50 тысяч евро из бюджета на тренинги ораторского мастерства

Министр финансов, и заместитель премьер-министра, Финляндии Катри Кулмуни, заступившая на свой пост в декабре 2019 года, объявила об уходе в отставку после скандала с растратой бюджетных денег, сообщает Yle.

«Я должна нести политическую ответственность», — сказала она на пресс-конференции 5 июня.

Политик использовала 50 тысяч евро на консалтинговые услуги. Ей помогали подготовиться к выступлениям на публике. По данным издания Suomen Kuvalehti, которое опубликовало статью об этом 2 июня, такие тренинги оплачивали министерство труда и экономического развития и минфин. Услуги консультантов обходились в 700 евро за час. При этом на закупки более чем на 20 000 евро необходимо проводить тендер, что сделано не было. Доследственной проверкой дела занялась полиция.