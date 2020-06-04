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04.06.2020 23:47
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«Роскосмос» показал разлив топлива в Норильске, снятый со спутника

Снимки мест разлива топлива в Норильске, сделанные российским спутником «Ресурс-П», опубликовал 4 июня в своем Twitter «Роскосмос».

На фотографиях видны боновые заграждения на реке Амбарная, территория самой ТЭЦ-3, а также следы загрязнения в районе озера Пясино.

Напомним, ранее сегодня руководство группы компаний «Норникель» (в ГК входит ТЭЦ-3 АО «НТЭК», где произошла авария) заявило, что резервуар, из которого растеклось топливо, был якобы исправен, а виноваты могут быть грунты.

Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») разрушился 29 мая, оно потекло в реки и другие водоемы неподалеку, речь идет о сотнях тонн дизеля. При этом активно отчитываться о происходящем власти региона и профильные ведомства начали только накануне, когда главу региона показательно во время совещания в прямом эфире отчитал президент Владимир Путин. Следом, то есть через пять дней после разлива, был введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил сразу три уголовных дела, и нашелся как минимум один потенциальный виновник разрушения бетонной платформы под резервуаром — начальник цеха Вячеслав Старостин отправлен под стражу, давать показания он отказался.

Экологи подсчитали ущерб примерно в 6 млрд рублей, «Норникель» на торгах потерял 9% от стоимости акций.

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Комментарии (10)

Киркор_Филиппов
А нам говорили, что собственники при капитализме лучше управляют предприятиями, чем государство при социализме...
260999881
Ужасно. Вот до чего доводят воры у власти. Разлили дизтопливо. А это много хуже нефти. А все потому что даже насосы промышленные не потрудились купить. Купили один. а остальные деньги выделенные на них распилили. Качают насосами для дачи. Какое позорище!
Sundery
Это пипец.. экосистема на десятилетия разрушена...
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