«Роскосмос» показал разлив топлива в Норильске, снятый со спутника
Снимки мест разлива топлива в Норильске, сделанные российским спутником «Ресурс-П», опубликовал 4 июня в своем Twitter «Роскосмос».
На фотографиях видны боновые заграждения на реке Амбарная, территория самой ТЭЦ-3, а также следы загрязнения в районе озера Пясино.
Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/2CIFnynVAL— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 4, 2020
Напомним, ранее сегодня руководство группы компаний «Норникель» (в ГК входит ТЭЦ-3 АО «НТЭК», где произошла авария) заявило, что резервуар, из которого растеклось топливо, был якобы исправен, а виноваты могут быть грунты.
Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») разрушился 29 мая, оно потекло в реки и другие водоемы неподалеку, речь идет о сотнях тонн дизеля. При этом активно отчитываться о происходящем власти региона и профильные ведомства начали только накануне, когда главу региона показательно во время совещания в прямом эфире отчитал президент Владимир Путин. Следом, то есть через пять дней после разлива, был введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил сразу три уголовных дела, и нашелся как минимум один потенциальный виновник разрушения бетонной платформы под резервуаром — начальник цеха Вячеслав Старостин отправлен под стражу, давать показания он отказался.
Экологи подсчитали ущерб примерно в 6 млрд рублей, «Норникель» на торгах потерял 9% от стоимости акций.