Резервуар с топливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») разрушился 29 мая, оно потекло в реки и другие водоемы неподалеку, речь идет о сотнях тонн дизеля. При этом активно отчитываться о происходящем власти региона и профильные ведомства начали только накануне, когда главу региона показательно во время совещания в прямом эфире отчитал президент Владимир Путин. Следом, то есть через пять дней после разлива, был введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил сразу три уголовных дела, и нашелся как минимум один потенциальный виновник разрушения бетонной платформы под резервуаром — начальник цеха Вячеслав Старостин отправлен под стражу, давать показания он отказался.



Экологи подсчитали ущерб примерно в 6 млрд рублей, «Норникель» на торгах потерял 9% от стоимости акций.

