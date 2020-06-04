Конструкции ТЭЦ в Норильске не проверяли два года, но причиной загрязнения могло стать неожиданное поведение грунта

Резервуар, в котором хранилось растекшееся с ТЭЦ-3 в Норильске топливо, был исправен. Руководство «Норникеля» говорит о земле.



Слова одного из топ-менеджеров компании 4 июня приводит ТАСС. Агентство передает, что одной из причин разлива «Норникель» называет «непредвиденное поведение грунта». Сам резервуар, сообщил тот же управленец, был исправен, хотя конструкции ТЭЦ последний раз проверяли в 2018 году — тогда экспертиза отклонений не показала.

Резервуар с топливом разрушился 29 мая, оно потекло в реки и другие водоемы неподалеку, речь идет о сотнях тонн дизеля. При этом активно отчитываться о происходящем власти региона и профильные ведомства начали только накануне, когда главу региона показательно во время совещания в прямом эфире отчитал президент Владимир Путин. Следом, то есть через пять дней после разлива, был введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил сразу три уголовных дела, и нашелся как минимум один потенциальный виновник разрушения бетонной платформы под резервуаром (грунт — не в счет) — начальник цеха Вячеслав Старостин отправлен под стражу, давать показания он отказался.