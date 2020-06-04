FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +17
69.02р77.32р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
04.06.2020 19:58
4
Печать

Конструкции ТЭЦ в Норильске не проверяли два года, но причиной загрязнения могло стать неожиданное поведение грунта

Резервуар, в котором хранилось растекшееся с ТЭЦ-3 в Норильске топливо, был исправен. Руководство «Норникеля» говорит о земле.

Слова одного из топ-менеджеров компании 4 июня приводит ТАСС. Агентство передает, что одной из причин разлива «Норникель» называет «непредвиденное поведение грунта». Сам резервуар, сообщил тот же управленец, был исправен, хотя конструкции ТЭЦ последний раз проверяли в 2018 году — тогда экспертиза отклонений не показала.

Резервуар с топливом разрушился 29 мая, оно потекло в реки и другие водоемы неподалеку, речь идет о сотнях тонн дизеля. При этом активно отчитываться о происходящем власти региона и профильные ведомства начали только накануне, когда главу региона показательно во время совещания в прямом эфире отчитал президент Владимир Путин. Следом, то есть через пять дней после разлива, был введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил сразу три уголовных дела, и нашелся как минимум один потенциальный виновник разрушения бетонной платформы под резервуаром (грунт — не в счет) — начальник цеха Вячеслав Старостин отправлен под стражу, давать показания он отказался.

Экологи подсчитали ущерб примерно в 6 млрд рублей, «Норникель» на торгах потерял 9% от стоимости акций.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Ясно. Начальник турбинного цеха рыл тоннель под резервуаром. Граф Монте-Кристо, недоделанный...
krasnonosov
Опять бакланы виноваты...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний