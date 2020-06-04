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04.06.2020 14:06
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Суд до конца июля арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив топлива

Начальник цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании Вячеслав Старостин арестован до 31 июля. Об этом 4 июня пишет ТАСС со ссылкой на представителей Красноярского краевого суда.

После разлива около 17 тысяч тонн дизельного топлива, которое случилось на территории промышленной площадки акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель») 29 мая, в Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации. По подсчётам Greenpeace, возможный ущерб от утечки нефтепродуктов может составить больше 6 миллиардов рублей. Загрязнения попали в реку Амбарную, которая обеспечивает водой жителей города, а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Сообщалось, что резервуар с нефтепродуктами разгерметизировался из-за внезапного проседания опор. В это время недалеко проезжал автомобиль, который вспыхнул из-за контакта с топливом.

Возбуждены три уголовных дела. Все они направлены в Центральный аппарат Следственного комитета. Начальник котлотурбинного цеха был задержан 3 июня, сразу после совещания с Владимиром Путиным.

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Комментарии (3)

Bakv
Надо было Чубайса арестовать.
iphonedimona
Не того повязали. Надо выяснить, есть ли к этой ТЭЦ подъездные железнодорожные пути. Если есть, срочно арестовать стрелочника, это он виноват. Ловите стрелочника!
В разливе топлива никакой вины В.О Потанина нет.
В затоплении дока никакой вины И.И. Сечина нет.
В разворовывании космодрома вины Д.Рагозина нет.
...
Ищите стрелочника!
Barmaley_5e4d0211d3423
Владимир Олегович Потанин.

Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России (владеет пакетами акций ГМК «Норильский никель», компаний «Роза Хутор» и «Петровакс Фарм»), президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
Потанин — один из богатейших людей планеты...

Доля участия «Норильского никеля» в ОАО «НТЭК» - 100 %

Придётся ему с этой бедой разбираться.
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