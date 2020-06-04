Суд до конца июля арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где произошёл разлив топлива

После разлива около 17 тысяч тонн дизельного топлива, которое случилось на территории промышленной площадки акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель») 29 мая, в Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации. По подсчётам Greenpeace, возможный ущерб от утечки нефтепродуктов может составить больше 6 миллиардов рублей. Загрязнения попали в реку Амбарную, которая обеспечивает водой жителей города, а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Начальник цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании Вячеслав Старостин арестован до 31 июля. Об этом 4 июня пишет ТАСС со ссылкой на представителей Красноярского краевого суда.

Сообщалось, что резервуар с нефтепродуктами разгерметизировался из-за внезапного проседания опор. В это время недалеко проезжал автомобиль, который вспыхнул из-за контакта с топливом.

Возбуждены три уголовных дела. Все они направлены в Центральный аппарат Следственного комитета. Начальник котлотурбинного цеха был задержан 3 июня, сразу после совещания с Владимиром Путиным.