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03.06.2020 19:43
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Следственный комитет РФ показал место разлива дизтоплива в Норильске

Следственный комитет России показал место разлива дизельного топлива в Норильске. Видеозапись 3 июня появилась на официальном канале ведомства в YouTube.

«Произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы грунта, произведена выемка документов, регламентирующих порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива, проводятся другие необходимые следственные действия», — говорится в сообщении СК РФ.

Также назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других судебных экспертиз, по результатам которых будут установлены сумма ущерба и причины происшествия, добавили в ведомстве.

ЧП в Норильске произошло 29 мая. В результате разрушения резервуара с дизтопливом, которое предварительно могло быть вызвано просадкой бетонной площадки, в окружающую среду попали десятки тонн нефтепродуктов. Ёмкость расположена на территории промышленной площадки акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель»).

Президент России возмутился запоздалой реакцией властей Красноярского края на ЧП. После совещания, которое провел глава государства, были возбуждены и переданы в Центральный аппарат СК РФ три уголовных дела, а также задержан начальник цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК».

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Комментарии (3)

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yar_5e4cc335310b6
Очень жаль арктическую ранимую природу. Хотя там и так все "засрано".Что Норникелем, что инфраструктурой нефтедобычи. Увы, это неотвратимо в сегодняшней структуре нашей промышленности
krasnonosov
И эти путинские "эффективные" менеджеры лезут дальше в Арктику, загаживая и уничтожая последние кусочки нетронутой природы в регионе.
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