Следственный комитет РФ показал место разлива дизтоплива в Норильске

Следственный комитет России показал место разлива дизельного топлива в Норильске. Видеозапись 3 июня появилась на официальном канале ведомства в YouTube.

Также назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других судебных экспертиз, по результатам которых будут установлены сумма ущерба и причины происшествия, добавили в ведомстве.

ЧП в Норильске произошло 29 мая. В результате разрушения резервуара с дизтопливом, которое предварительно могло быть вызвано просадкой бетонной площадки, в окружающую среду попали десятки тонн нефтепродуктов. Ёмкость расположена на территории промышленной площадки акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель»).

Президент России возмутился запоздалой реакцией властей Красноярского края на ЧП. После совещания, которое провел глава государства, были возбуждены и переданы в Центральный аппарат СК РФ три уголовных дела, а также задержан начальник цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК».