После совещания Путина о ЧП в Норильске возбуждены три уголовных дела и задержан начальник цеха ТЭЦ

После экстренного совещания президента России Владимира Путина стало известно о первых результатах предварительного расследования причин разлива дизтоплива в Норильске. Об этом 3 июня сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.



Согласно данным ведомства, по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по первой части статьи 254 УК РФ (порча земли), статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и статье 250 УК РФ (загрязнение вод).



В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Генеральному директору предприятия объявлено предостережение.

