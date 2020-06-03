После совещания Путина о ЧП в Норильске возбуждены три уголовных дела и задержан начальник цеха ТЭЦ
После экстренного совещания президента России Владимира Путина стало известно о первых результатах предварительного расследования причин разлива дизтоплива в Норильске. Об этом 3 июня сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Согласно данным ведомства, по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по первой части статьи 254 УК РФ (порча земли), статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и статье 250 УК РФ (загрязнение вод).
В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Генеральному директору предприятия объявлено предостережение.
Авария произошла 29 мая на территории промышленной площадки акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель»). В окружающую среду, по информации Генпрокуратуры РФ, попали около 17 тысяч тонн нефтепродуктов, которые проникли в почву и ближайшие водоемы — реку Амбарную (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.
В рамках экстренного совещания, которое состоялось спустя несколько дней после разлива дизтоплива, президент России возмутился запоздалой реакцией властей Красноярского края на ЧП. Произошедшее в регионе было решено считать чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.