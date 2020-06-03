«У вас там всё в порядке со здоровьем?» Путин возмутился реакцией губернатора при докладе о ЧП в Красноярском крае

Одним из первых перед главой государства выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он описал сложившуюся ситуацию, после чего объявил, что закончил доклад.

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?»: Путин очень жестко разбирается с виновными в разливе топлива в Норильске pic.twitter.com/tAvKIsE5C5

Президент поинтересовался, установлен ли владелец резервуара, в результате разгерметизации которого дизельное топливо попало в окружающую среду. Руководитель региона ответил, что емкость находилась на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель»).

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там всё в порядке со здоровьем?» — также обратился Путин к Уссу.



Глава государства подчеркнул, что в обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранительные органы. Оперативно решить проблему поручено министру энергетики РФ Александру Новаку.



Произошедшее в Норильске решено считать чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.



По данным Росприроднадзора, которые опубликованы на его сайте, разлив дизтоплива произошел 29 мая. К ликвидации его последствий были привлечены сотрудники ведомства и мурманский отряд морской спасательной службы. В данный момент специалисты обследуют аварийный участок, чтобы оценить ущерб окружающей среде. Проведен забор проб воды реки Амбарной и озера Пясино.

