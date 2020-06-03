В Красноярском крае объявлен режим ЧС из-за разлива дизтоплива в Норильске. Ущерб может исчисляться миллиардами

«На данный момент подразделениями РСЧС произведена откачка нефтепродуктов общим объемом более 100 тонн. С целью проверки утечки нефтепродуктов в водоисточники проведены заборы воды в реках Дальдыкан, Амбарная, озере Пясино. Для уточнения обстановки и объёма разлива нефтепродуктов привлечена авиация», — добавили в МЧС.

На месте происшествия работает оперативная группа ведомства, в которую входят порядка 190 специалистов и 35 единиц техники.

В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом 3 июня сообщает МЧС России.

Возможный ущерб от случившегося оценили в Greenpeace. По подсчетам организации, он может составить более шести миллиардов рублей.



На федеральном уровне проблему подняли только сегодня, спустя несколько дней после ЧП. Как сообщалось ранее, разлив дизтоплива произошел еще 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», которое входит в группу «Норникель». По предварительным данным, в результате просадки бетонной площадки разрушился резервуар и десятки тонн находившихся внутри нефтепродуктов попали в окружающую среду.



В рамках специального совещания президент России Владимир Путин остался недоволен несвоевременной реакцией властей Красноярского края на ЧП. После мероприятия был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела, которые отправились в Центральный аппарат Следственного комитета РФ.

