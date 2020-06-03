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03.06.2020 21:44
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В Красноярском крае объявлен режим ЧС из-за разлива дизтоплива в Норильске. Ущерб может исчисляться миллиардами

В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом 3 июня сообщает МЧС России.

На месте происшествия работает оперативная группа ведомства, в которую входят порядка 190 специалистов и 35 единиц техники.

«На данный момент подразделениями РСЧС произведена откачка нефтепродуктов общим объемом более 100 тонн. С целью проверки утечки нефтепродуктов в водоисточники проведены заборы воды в реках Дальдыкан, Амбарная, озере Пясино. Для уточнения обстановки и объёма разлива нефтепродуктов привлечена авиация», — добавили в МЧС.

Возможный ущерб от случившегося оценили в Greenpeace. По подсчетам организации, он может составить более шести миллиардов рублей.

На федеральном уровне проблему подняли только сегодня, спустя несколько дней после ЧП. Как сообщалось ранее, разлив дизтоплива произошел еще 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», которое входит в группу «Норникель». По предварительным данным, в результате просадки бетонной площадки разрушился резервуар и десятки тонн находившихся внутри нефтепродуктов попали в окружающую среду.

В рамках специального совещания президент России Владимир Путин остался недоволен несвоевременной реакцией властей Красноярского края на ЧП. После мероприятия был задержан начальник цеха ТЭЦ-3 и возбуждены три уголовных дела, которые отправились в Центральный аппарат Следственного комитета РФ.

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Комментарии (8)

kоt-obormot
Че там? Опять ДТ подорожает?
261089651
Радиоактивные могильники по всей Архангельской области, Белое море, Миас, Норильск.......Северу вынесен приговор....после таких деяний ему не восстановиться....
Nationalverrater_2
100 тонн - вроде и немного. А куды потекло , на северный полюс, штоле? В Неве и то больше всякого шайзе. Ничо, пипл пьёт и кочумает, не жалуется.
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