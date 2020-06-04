Акции «Норникеля» упали на 9% на фоне разлива топлива в Красноярском крае
Акции «Норильского никеля» продолжают падать на фоне сообщений о разливе дизельного топлива в Красноярском крае на промышленной площадке его дочернего предприятия, «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). Данные об этом появляются 4 июня на Московской бирже.
По данным биржи, к вечеру падение акций группы компаний составило 9,15%. Ценные бумаги подешевели до 19,8 тыс. руб.
Разлив топлива в Норильске на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» произошел 29 мая. По предварительным данным, в результате просадки бетонной площадки разрушился резервуар и около двух десятков тысяч тонн нефтепродуктов попали в окружающую среду. На федеральном уровне проблему подняли только 3 июня. В тот же день в Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации.
Президент России Владимир Путин остался недоволен несвоевременной реакцией властей региона на ЧП. По факту происшествия возбуждены три уголовных дела, они переданы в Центральный аппарат СК РФ. Кроме того, суд арестовал начальника цеха ТЭЦ-3 до конца июля.