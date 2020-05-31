В Петербурге на Кирочной улице, 20, начался демонтаж балконов, оставшихся после обрушения других четырёх. О работах 31 мая «Фонтанке» сообщили очевидцы.
Дом заранее оградили красно-белой предупредительной лентой, вход за неё горожанам был воспрещён. Рабочие поднялись к конструкциям вечером в воскресенье.
Снимать балконы с монолитно-бетонного здания 1935 года постройки из-за угрозы падения было решено после обрушения четырёх из них утром 26 мая. При этом сработал эффект домино — верхняя конструкция задела нижние, крепления не выдержали. В результате чуть не погиб один из прохожих.
По версии администрации Центрального района причины балконной хрупкости — ненадежная система крепления и коррозия металла. В 2001 году здание было включено в список объектов культурного наследия города.