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31.05.2020 20:03
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На Кирочной начался демонтаж балконов, уцелевших после обрушения

В Петербурге на Кирочной улице, 20, начался демонтаж балконов, оставшихся после обрушения других четырёх. О работах 31 мая «Фонтанке» сообщили очевидцы.

Дом заранее оградили красно-белой предупредительной лентой, вход за неё горожанам был воспрещён. Рабочие поднялись к конструкциям вечером в воскресенье.

Снимать балконы с монолитно-бетонного здания 1935 года постройки из-за угрозы падения было решено после обрушения четырёх из них утром 26 мая. При этом сработал эффект домино — верхняя конструкция задела нижние, крепления не выдержали. В результате чуть не погиб один из прохожих.

По версии администрации Центрального района причины балконной хрупкости — ненадежная система крепления и коррозия металла. В 2001 году здание было включено в список объектов культурного наследия города.

Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин

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Комментарии (4)

Анна Гаврилова
Вангую, что балконы срежут двери заколотят и так оставят. так везде в Питере делают. Сами стройте себе балконы
261776171
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Роман Федосов
Был балкон - нет балкон. Спасибо дядя Саша
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