Отсутствие жертв при обрушении четырех балконов на Кирочной улице можно считать счастливой случайностью. В объектив уличной камеры попал прохожий, которому до места падения оставалось метров тридцать.



Как писала «Фонтанка», утром 26 мая на Кирочной, 20, обвалился балкон шестого этажа. Его тяжести не выдержали нижние балконы и частично рухнули на тротуар.



Падение балконов не было мгновенным, следует из реакции прохожего в верхнем левом углу изображения. Он заметил летящий вниз бетон и остановился. До места падения прохожему оставалось пройти несколько секунд.