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26.05.2020 13:28
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Видео обрушения на Кирочной. Через несколько секунд балконы упали бы на прохожего

Отсутствие жертв при обрушении четырех балконов на Кирочной улице можно считать счастливой случайностью. В объектив уличной камеры попал прохожий, которому до места падения оставалось метров тридцать.

Как писала «Фонтанка», утром 26 мая на Кирочной, 20, обвалился балкон шестого этажа. Его тяжести не выдержали нижние балконы и частично рухнули на тротуар.

Падение балконов не было мгновенным, следует из реакции прохожего в верхнем левом углу изображения. Он заметил летящий вниз бетон и остановился. До места падения прохожему оставалось пройти несколько секунд.

«Фонтанка.ру»

Балконы не были аварийными, сообщил «Фонтанке» глава Центрального района Максим Мейксин. По его словам, произошло «самопроизвольное обрушение».

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

DEMOMON
"Балконы не были аварийными, сообщил «Фонтанке» глава Центрального района Максим Мейксин."
Человек вообще с головой не дружит? Может просто надо почаще обследовать жилой фонд?
a.159753123
"По его словам, произошло «самопроизвольное обрушение»." Не политкорректно рассуждает товарищ. Надо говорить "наблюдается незначительная отрицательная динамика численности балконов. В сравнении с США, например...", ну а далее - лепи, что хочешь.
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