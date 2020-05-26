Эффект домино. В доме на Кирочной обрушились четыре балкона
Обрушение балконов произошло в центре Петербурга 26 мая. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.
Около 11 утра четыре балкона 20-го дома на улице Кирочной рухнули на тротуар. Сейчас на место прибыли сотрудники МЧС. Тротуар и проезжая часть ограждены. Для транспорта оставлена одна полоса. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Очевидцы заявили "Фонтанке", что никто не пострадал.
автор видео читательница «Фонтанки» Татьяна
Шестиэтажный монолитно-бетонный 20-й дом на Кирочной улице построен в 1935 году. Несущая часть представляет собой внутренние бетонные перегородки коробочного типа, составляющие сотообразное построение здания. В 2001 году дом включен КГИОПом в перечень объектов культурного наследия Петербурга. Работы по капитальному ремонту запланированы на 2021 год. В рамках программы предполагается обновить фасад и систему горячего водоснабжения.