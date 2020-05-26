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26.05.2020 11:30
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Эффект домино. В доме на Кирочной обрушились четыре балкона

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

Обрушение балконов произошло в центре Петербурга 26 мая. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

Около 11 утра четыре балкона 20-го дома на улице Кирочной рухнули на тротуар. Сейчас на место прибыли сотрудники МЧС. Тротуар и проезжая часть ограждены. Для транспорта оставлена одна полоса. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Очевидцы заявили "Фонтанке", что никто не пострадал.

автор видео читательница «Фонтанки» Татьяна

Шестиэтажный монолитно-бетонный 20-й дом на Кирочной улице построен в 1935 году. Несущая часть представляет собой внутренние бетонные перегородки коробочного типа, составляющие сотообразное построение здания. В 2001 году дом включен КГИОПом в перечень объектов культурного наследия Петербурга. Работы по капитальному ремонту запланированы на 2021 год. В рамках программы предполагается обновить фасад и систему горячего водоснабжения.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

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Комментарии (13)

O-o!
Вот так прям и видно, ну совсем не аварийные, ни капельки..
Fenomen
Считаю целесообразным в целях повышения безопасности и минимизации опасности балконы ЗАПРЕТИТЬ.
Alexander_5e4cfced16b74
балконы не выдержали коронавирусной нагрузки - на них слишком часто выходили "погулять"...
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