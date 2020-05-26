автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Балконами жители дома на Кирочной улице предпочитали лишний раз не пользоваться, конструкции не вызывали доверия уже давно. Но отсутствие пострадавших при обрушении на Кирочной улице петербуржцы уже нарекли счастливой случайностью.

По Кирочной мимо упавших 26 мая балконов многие горожане ежедневно идут к метро. Нависшую угрозу можно было заметить давно, заявил «Фонтанке» слесарь Николай, побывавший на тех самых балконах год назад.

В одиннадцать утра 26 мая с фасада 20-го дома на Кирочной рухнули балконы. Сначала упал верхний, на шестом этаже, затем сработал эффект домино — и под силой тяжести не выдержали ещё три.



Прохожему оставалось пройти до места крушения всего метров тридцать. Но горожанин заметил летящий вниз бетон и остановился, сохранив себе жизнь.

Шестиэтажный монолитно-бетонный 20-й дом на Кирочной улице возвели в 1935 году. В журнале «Архитектура Ленинграда» сообщалось, что здание строилось по новой сотообразной схеме: несущую часть его составляют бетонные перегородки коробочного типа. В 2001 году дом включен КГИОПом в перечень объектов культурного наследия Петербурга.

Слесарь Николай побывал в парадной, где обрушились балконы, год назад. Тогда в одной из квартир делали ремонт, на четвертом этаже началась протечка. «В итоге мы меняли с 6-го до 2-го этажа все, трубы в руках рассыпались, как будто так с 1930-х и стояли без замены», — вспоминает он. Специалист разговорился с пожилой хозяйкой одной из квартир, она показала трещины со стороны балкона и попросила замазать их остатками штукатурки, чтобы не дуло.



«Там балкон, помню, прямо провисал, и как бы ограждение вырывало уже из стены, ощущение, что балкон висел на ниточках. Я для себя понимал, что будет обрушение, и боялся там ходить», — говорит Николай.



Балкон на 6-м этаже, который обрушился первым, принадлежит пятикомнатной коммунальной квартире. Как рассказал «Фонтанке» сын одной из собственниц, проживающий сейчас по другому адресу, три комнаты свободные и требуют большого ремонта. Батареи в помещениях покрылись дырками и замотаны лентой, состояние проводки оставляет желать лучшего. «Насколько я знаю, балконами жители дома вообще никогда не пользовались. Они были заклеены зеленой ограждающей сеткой», — уточнил он.

Собственники в коммуналке не проживают и надеются на программу расселения. «Моя мама, имея в этой коммунальной квартире другую комнату, стояла в очереди на улучшение жилья, и когда нам Горжилобмен предложил выкупить эту комнату, да еще и со скидкой, мы очень обрадовались, так как хотели затем обменять ее на отдельную квартиру. Так как эта квартира реально в плачевном состоянии, особенно в местах общего пользования. Другая соседка тоже мечтала выбраться из этой коммуналки и, насколько я знаю, собиралась оформлять приватизацию своей и оставшихся комнат с целью продажи и съезда в отдельную. Но по городской программе расселение коммунальных квартир не двигается вообще, и поэтому перспективы не очень хорошие», — рассказал петербуржец.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Приехавшие на место происшествия чиновники обсуждали между собой, что арматура могла прогнить, поэтому результат закономерен. Оставшиеся висеть конструкции сотрудники МЧС демонтировали.

Однако официально глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин заявил, что балконы не были аварийными. «Произошло самопроизвольное обрушение», — отметил он. У фасада были проблемы со штукатуркой, но аварийным он не числился. На момент обрушения никаких ремонтных работ не велось.

Межведомственная комиссия к сегодняшнему дню не рассматривала дом 20 на Кирочной улице на предмет признания аварийным, дополнили в пресс-службе администрации Центрального района, добавив, что ранее были зафиксированы жалобы на падение штукатурки с фасада. Видимо, по этой причине балконы задрапировали зелёной сеткой. Капитальный ремонт фасада запланирован на 2021 год.

«Оставшиеся балконы обследуют. Если они будут представлять опасность, их демонтируют, чтобы ситуация не повторилась», — уточнили в администрации.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

