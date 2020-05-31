В Москве на одиночных пикетах в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии задержали адвокатов

В Москве около здания Следственного комитета во время одиночных пикетов против уголовного преследования адвокатов были задержаны в общей сложности семь человек, сообщает 31 мая «Медиазона».

Адвокат Даниил Берман рассказал изданию, что вышел на пикет в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой. Адвокаты утверждают, что в республике Жилокова задержали после того, как он потребовал у полицейских документы, а Ципинову продержали в отделе полиции ночь, где угрожали сексуальным насилием.