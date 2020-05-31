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31.05.2020 16:31
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В Москве на одиночных пикетах в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии задержали адвокатов

В Москве около здания Следственного комитета во время одиночных пикетов против уголовного преследования адвокатов были задержаны в общей сложности семь человек, сообщает 31 мая «Медиазона».

Адвокат Даниил Берман рассказал изданию, что вышел на пикет в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой. Адвокаты утверждают, что в республике Жилокова задержали после того, как он потребовал у полицейских документы, а Ципинову продержали в отделе полиции ночь, где угрожали сексуальным насилием.

По данным «Медиазоны», незадолго до задержания Бермана у Следственного комитета были задержаны автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов, Сергей Десницкий, а также адвокаты Александр Редькин и Дмитрий Захватов, юрист «ОВД-Инфо» Екатерина Селезнева и администратор телеграм-канала Avtozak LIVE Максим Кондратьев. Дмитрия Иванова отпустили из отдела полиции с протоколом о нарушении «режима самоизоляции» (статья 3.18.1 КоАП). К остальным задержанным, по сведениям «Медиазоны», отказываются пускать адвокатов Татьяну Сустину, Григория Червонного, Любовь Федорову и Светлану Байтурину.

Адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Диану Ципинову обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). По версии следствия, 20 мая полицейские приехали в Нарткале в незаконное казино, сотрудники которого вызвали адвоката Жилокова, и адвокат ударил одного из полицейских. В Следственном комитете утверждают, что во время завязавшейся потасовки присутствовавшая там же Ципинова ударила сотрудника правоохранительных органов по лицу и ногой в пах.

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Комментарии (1)

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