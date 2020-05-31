Полиция вошла в петербургскую квартиру в самый развратный момент. За педофилию задержаны двое и рок-музыкант

Уголовный розыск застал моряка дальнего плавания в месте для утех с несовершеннолетними. В результате Следственный комитет Петербурга задержал троих мужчин по подозрению в педофилии. «Фонтанка» узнала, что подозреваемые менялись детьми.



По информации «Фонтанки», под утро 31 мая Следственный комитет Петербурга задержал до решения суда двоих петербуржцев. Им вменяются насилие сексуального характера в отношении не достигшего 12-летнего возраста и развратные действия. Накануне же оперативники так называемого отдела по детям полицейского главка неожиданно для подозреваемого вошли в съемную квартиру на улице Тамбасова, где застали 59-летнего с двумя школьниками 6-го и 8-го классов. Что касается социальности задержанного с поличным, то он начальник радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев», сотрудники которого занимаются открытием месторождений, в частности в Атлантике.