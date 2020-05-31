Полиция вошла в петербургскую квартиру в самый развратный момент. За педофилию задержаны двое и рок-музыкант
Уголовный розыск застал моряка дальнего плавания в месте для утех с несовершеннолетними. В результате Следственный комитет Петербурга задержал троих мужчин по подозрению в педофилии. «Фонтанка» узнала, что подозреваемые менялись детьми.
По информации «Фонтанки», под утро 31 мая Следственный комитет Петербурга задержал до решения суда двоих петербуржцев. Им вменяются насилие сексуального характера в отношении не достигшего 12-летнего возраста и развратные действия. Накануне же оперативники так называемого отдела по детям полицейского главка неожиданно для подозреваемого вошли в съемную квартиру на улице Тамбасова, где застали 59-летнего с двумя школьниками 6-го и 8-го классов. Что касается социальности задержанного с поличным, то он начальник радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев», сотрудники которого занимаются открытием месторождений, в частности в Атлантике.
В результате этой встречи вскоре был задержан и второй фигурант — 54-летний охранник автостоянки в Кировском районе. По версии следствия, он приглашал детей в съёмную квартиру уже на улице Лёни Голикова. Причем в материалах дела датируется и начало таких встреч. Это 2014 год.
По данным «Фонтанки», к 15:30 31 мая оперативники встретились и с третьим их приятелем со страстью к малолетним. Им стал 32-летний петербургский рок-музыкант по имени Стас.
Собеседники «Фонтанки» в полиции города сообщили, что по всем трем задержанным потерпевшие одни и те же. «Подозреваемые просто обменивались детьми как своими любовниками», — объяснил сотрудник.