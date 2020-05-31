Девочка 11 лет на самоизоляции «заминировала» полтысячи петербургских «Пятёрочек»
11-летняя девочка на самоизоляции «заминировала» полтысячи петербургских «Пятёрочек»
В сотнях петербургских «Пятёрочек» искали опасные предметы после анонимного звонка в «112» из Пскова.
Как 31 мая стало известно «Фонтанке», предупреждение о вероятном заминировании магазинов поступило в службу спасения около полудня накануне. Точного адреса обратившийся не назвал, так что специалисты до вечера осматривали 443 магазина во всех районах города. Из 37 точек на всякий случай решили вывести покупателей: шопинг на время поисков взрывчатых предметов пришлось прервать 479 петербуржцам.
В Пскове же в это время анализировали телефонный номер и обстоятельства сообщения, которое так и не подтвердилось. В результате эксперты вышли на 11-летнюю жительницу деревни Барсуки Локнянского района в Псковской области. То, почему историю она придумала именно о Петербурге, ещё предстоит выяснить. Ребёнка проводили в участок.