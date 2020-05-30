Более 20 тысяч «спящих» проездных петербуржцы активировали за пятницу. Неиспользованный период возобновится с июня

В первый день активации льготных проездных на общественном транспорте, 29 мая, петербуржцы перезапустили 21 тысячу билетов. Больше всего — единых именных.



Как сообщил комитет по транспорту, на втором месте — проездные документы студентов и учащихся.



Напомним, 28 мая губернатор подписал изменения в постановление № 121, которое определяет противоэпидемический режим в Петербурге до середины июня. В частности, не была продлена заморозка льготного проезда, которая действовала 2 месяца. Весь неиспользованный ресурс таких билетов будет восстановлен. Активировать проездной можно с 29 мая по 30 июня в автоматическом режиме. Для этого надо в метро приложить его к автомату по продаже проездных билетов, визуализатору ресурса проездных билетов или обратиться в кассу. Кроме того, можно использовать визуализаторы, которые расположены в 50 отделениях ПАО «Сбербанк». Всего насчитывается 735 точек для автоматизированной активации по всему городу. При этом воспользоваться восстановленным ресурсом можно будет только с 1 июня.

