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30.05.2020 11:17
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Более 20 тысяч «спящих» проездных петербуржцы активировали за пятницу. Неиспользованный период возобновится с июня

В первый день активации льготных проездных на общественном транспорте, 29 мая, петербуржцы перезапустили 21 тысячу билетов. Больше всего — единых именных.

Как сообщил комитет по транспорту, на втором месте — проездные документы студентов и учащихся.

Напомним, 28 мая губернатор подписал изменения в постановление № 121, которое определяет противоэпидемический режим в Петербурге до середины июня. В частности, не была продлена заморозка льготного проезда, которая действовала 2 месяца. Весь неиспользованный ресурс таких билетов будет восстановлен. Активировать проездной можно с 29 мая по 30 июня в автоматическом режиме. Для этого надо в метро приложить его к автомату по продаже проездных билетов, визуализатору ресурса проездных билетов или обратиться в кассу. Кроме того, можно использовать визуализаторы, которые расположены в 50 отделениях ПАО «Сбербанк». Всего насчитывается 735 точек для автоматизированной активации по всему городу. При этом воспользоваться восстановленным ресурсом можно будет только с 1 июня.

С 1 июля по 31 декабря активировать билеты можно будет по заявлению. Ранее Смольный уточнял, что если у пассажира был льготный билет, который действовал только на наземном транспорте, необходимо обратиться в одну из точек продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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закоренелый ленинградец
А мне что до метро, что до Сбербанка на автобусе ехать надо. Мне эти 50 рублей кто-нибудь вернёт, тем более что обещанных 2 000 р. я так и не получил ?
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