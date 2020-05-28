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28.05.2020 22:22
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Смольный рассказал, как восстановить неиспользованные льготные поездки на транспорте

Неиспользованный ресурс проездных билетов в Петербурге можно восстановить в 735 точках по городу. С 1 июня все льготы возвращаются.

Как сообщает 28 мая комитет по транспорту, записанный на проездную карту ресурс, который не действовал с 28 марта 2020 года, можно полностью восстановить. Этот механизм может коснуться 1 млн петербуржцев-льготников.

Владельцы годовых бесплатных проездных смогут совершать поездки с 1 июня по действующим билетам. Владельцам месячных льготных предложено либо активировать восстановленный ресурс билета, либо приобрести проездной. Продажи возобновятся с 1 июня.

С 29 по 30 июня активировать восстановленный ресурс льготного проездного можно восстановить автоматизированном режиме. Для этого достаточно в вестибюле любой станции метро приложить билет к автомату по продаже проездных билетов, визуализатору ресурса проездных билетов или обратиться в кассу. Кроме того, можно использовать визуализаторы проездного билета, которые расположены в 50 отделениях ПАО «Сбербанк». Всего по городу насчитывается 735 точек для автоматизированной активации.

Если у пассажиров нет возможности реактивировать льготный проездной в июне, могут подать заявление о его восстановлении до 31 декабря. Это можно сделать в любой кассе метрополитена или через интернет. После проверки информации в течение 10 дней пассажиру будет предложен наиболее удобный вариант восстановления этих 12 дней.

«Если у пассажира был льготный билет, который действовал только на наземном транспорте, необходимо обратиться в одну из точек продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок», - говорится в сообщении. - Это можно будет сделать в любой день с 1 июня по 31 декабря 2020 года».

Кроме того, сохраняется возможность восстановления нельготных проездных билетов, приобретённых до 28 марта, если по ним не совершалось ни одной поездки в период ограничений. Восстановить ресурс можно для билетов со сроком действия от 10 суток и более. Правила те же: если не сложилось в автоматизированном режиме, то до 31 декабря можно подать заявление.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов подписал изменения в 121- постановление, которое накладывает противодэпидемические ограничения на горожан. В частности, с 1 июня восстановлены все льготы на проезд в общественном транспорте.

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Комментарии (4)

Al20
Т.е. в любом случае надо как-то добраться до метро, чтобы восстановить ресурс.
Alisa.Zx
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