Таиланд откроется для мира 1 июля

Портал The Thaiger заявил о том, что правительство Таиланда планирует открыть международное авиасообщение, а также полностью снять ограничительные меры по COVID-19 с 1 июля.

По данным портала, глава Совета национальной безопасности Таиланда Сомсак Рунгсита заявил о том, что с 1 июля будут сняты существующие ограничения для бизнеса и деятельности, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в стране отменят чрезвычайное положение и комендантский час, разрешат поездки между провинциями и за рубеж.