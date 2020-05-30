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30.05.2020 00:43
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Таиланд откроется для мира 1 июля

Портал The Thaiger заявил о том, что правительство Таиланда планирует открыть международное авиасообщение, а также полностью снять ограничительные меры по COVID-19 с 1 июля.

По данным портала, глава Совета национальной безопасности Таиланда Сомсак Рунгсита заявил о том, что с 1 июля будут сняты существующие ограничения для бизнеса и деятельности, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в стране отменят чрезвычайное положение и комендантский час, разрешат поездки между провинциями и за рубеж.

Как отмечается, при этом некоторые меры безопасности будут по-прежнему действовать. Речь идет, в том числе о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

Согласно данным, обнародованным 29 мая, в Таиланде выявлено 3076 случаев COVID-19.

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Комментарии (1)

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