Из нового — только мюсли. Смольный опубликовал состав третьего, последнего продуктового набора для школьников

Управление социального питания опубликовало 29 мая составы третьих продуктовых наборов. Они рассчитаны на девятидневное питание школьников и двухнедельное — дошкольников. Как и в прошлые разы, их размер будет сильно отличаться в зависимости от льгот, положенных ребенку.

Судя по опубликованному перечню, впервые с начала коронавируса некоторые дети найдут в продуктовых коробках батончики-мюсли. Раньше их таким не баловали.

Но достанется это лакомство лишь тем, кто относится к льготным категориям, например малоимущим и многодетным. Если все сложится и школьнику достанется «расширенный» продуктовый набор с кодом М1, там как раз и окажется 50-граммовый батончик- мюсли. Тем, у кого жизнь сложилась иначе, мюсли не положены. Да и общий вес их продуктового набора будет в 2,5 раза меньше: всего 3,5 килограмма вместо 9 кило у «льготников».



Тем не менее, чему порадоваться, найдется даже в маленьких коробках: 600 г печенья (читатели рассказывают, что в прошлый раз давали очень вкусное) и 85-граммовая плитка шоколада. У льготных школьников печенья будет 700 г, а шоколада — сразу 170. В теории печенье могут заменить на вафли или пряники.

Из более солидной еды у льготников: 1800 г крупы (греча, рис или овсянка), 735 г рыбных или 650 г говяжьих консервов (за все прошлые разы тушенка доставалась лишь единицам, самые распространенные консервы — сельдь в собственном соку, а у счастливчиков — горбуша), 900 г макарон (или 2 кг муки) и 900 г сахара. Плюс еще одно лакомство, которое достанется ребенку в случайном порядке, — сгущенка (760 г), джем, варенье или протертая с сахаром брусника (по 600 г). Запить это все можно будет двумя литрами молока или 25 пакетиками чая (как правило, расфасованного под Петербургом). В отличие от предыдущих продуктовых наборов, в этот раз школьникам не положено растительное масло.

У детей без льгот все попроще (набор М2): кроме шоколада и печенья будет только 900 г крупы или овсянки, литр молока и килограмм сахара.

