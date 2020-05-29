Из нового — только мюсли. Смольный опубликовал состав третьего, последнего продуктового набора для школьников
Управление социального питания опубликовало 29 мая составы третьих продуктовых наборов. Они рассчитаны на девятидневное питание школьников и двухнедельное — дошкольников. Как и в прошлые разы, их размер будет сильно отличаться в зависимости от льгот, положенных ребенку.
Судя по опубликованному перечню, впервые с начала коронавируса некоторые дети найдут в продуктовых коробках батончики-мюсли. Раньше их таким не баловали.
Но достанется это лакомство лишь тем, кто относится к льготным категориям, например малоимущим и многодетным. Если все сложится и школьнику достанется «расширенный» продуктовый набор с кодом М1, там как раз и окажется 50-граммовый батончик- мюсли. Тем, у кого жизнь сложилась иначе, мюсли не положены. Да и общий вес их продуктового набора будет в 2,5 раза меньше: всего 3,5 килограмма вместо 9 кило у «льготников».
Тем не менее, чему порадоваться, найдется даже в маленьких коробках: 600 г печенья (читатели рассказывают, что в прошлый раз давали очень вкусное) и 85-граммовая плитка шоколада. У льготных школьников печенья будет 700 г, а шоколада — сразу 170. В теории печенье могут заменить на вафли или пряники.
Из более солидной еды у льготников: 1800 г крупы (греча, рис или овсянка), 735 г рыбных или 650 г говяжьих консервов (за все прошлые разы тушенка доставалась лишь единицам, самые распространенные консервы — сельдь в собственном соку, а у счастливчиков — горбуша), 900 г макарон (или 2 кг муки) и 900 г сахара. Плюс еще одно лакомство, которое достанется ребенку в случайном порядке, — сгущенка (760 г), джем, варенье или протертая с сахаром брусника (по 600 г). Запить это все можно будет двумя литрами молока или 25 пакетиками чая (как правило, расфасованного под Петербургом). В отличие от предыдущих продуктовых наборов, в этот раз школьникам не положено растительное масло.
У детей без льгот все попроще (набор М2): кроме шоколада и печенья будет только 900 г крупы или овсянки, литр молока и килограмм сахара.
Родителям дошкольников полагаются наборы посолиднее (М4). Это из-за того, что в школах официально учеба закончилась 22 мая, а в детских садах посчитали за полный месяц 14 рабочих дней, а не 9. Поэтому самым маленьким льготникам полагается 2700 г крупы, 980 г консервов, сразу 25 пакетиков чая. Шоколада будет 255 г, но это уже на усмотрение родителей — давать или нет. Плюс килограмм печенья, 900 г макарон или 2 кг муки, 3 л молока, 900 г растительного масла, 1,5 кг сгущенки или 1,2 кг джема и 900 г сахара. Ну и самое приятное — 150 г батончика-мюсли.
Выдавать все будут уже очень скоро. Школьникам — примерно 1 июня, а детсадовцам — до 10 июня по графику.
Ранее лучшие шеф-повара Петербурга по просьбе «Фонтанки» составляли из школьного продуктового набора меню необычных и очень вкусных блюд.