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29.05.2020 16:53
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Греция открывает границы для туристов из 29 стран. Россияне в июне туда точно не попадут

Россия не вошла в список 29 стран, граждане которых с 15 июня смогут попасть в Грецию через Афины и Салоники.

«Список из 29 стран был сформирован после изучения эпидемиологического профиля стран происхождения туристов и с учетом сделанных в четверг объявлений Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), а также соответствующей рекомендации Комитета по инфекционным заболеваниям», — говорится 29 мая в сообщении Греческой национальной организации туризма (ГНТО).

В перечень вошли Албания, Австралия, Австрия, Северная Македония, Болгария, Германия, Дания, Швейцария, Эстония, Япония, Израиль, Китай, Хорватия, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Черногория, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Венгрия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Финляндия.

Туристов из этих стран будут выборочно проверять на коронавирус, в отношении их будут действовать существующие правила. С 1 июля список будет расширен.

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