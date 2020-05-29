Опрос: После пандемии большинство россиян предпочтут личный автомобиль каршерингу и общественному транспорту

Как сообщает 29 мая ТАСС , 52% опрошенных ответили, что после пандемии предпочтут оставить общественный транспорт и купить личный автомобиль, еще 18% будут ездить на такси. Каршерингом воспользуются 17% респондентов, и 11% возьмут автомобиль в долгосрочную аренду. Еще 2% опрошенных с выбором не определились.

Больше половины россиян после пандемии коронавируса предпочтут приобрести личный транспорт, а не пользоваться общественным или каршерингом. Такие результаты получили НТИ «Автонет» и консалтинговая компания Roland Berger, опросив более 20 тысяч респондентов.

Исследователи проводили опрос с 1 по 26 мая методом поточной выборки при помощи онлайн-рассылок. В нем приняли участие более 20 тысяч человек в возрасте от 18 до 50 лет изо всех регионов России.

Подобный же опрос, проведенный в ноябре 2019 года, показывал полностью противоположные результаты, отметили в НТИ «Автонет». Тогда больше половины респондентов предпочти покупке личной машины использование каршеринга. Однако последние месяцы полностью поменяли тенденцию: люди предпочитают комфорт и безопасность, а их проще обеспечить, имея личный транспорт.

Результаты опроса показывают, что пандемия замедлила переход от индивидуальной мобильности к активному пользованию сервисами новой мобильности, считают в Roland Berger. И чем дольше длится кризис, тем сильнее будет влияние: люди постараются минимизировать личное общение и деловые поездки, одним из ключевых факторов для принятия решения станет риск для здоровья. И это скажется на рынке аренды автомобилей.

А в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» отмечают, что предпочтение купить личный автомобиль, а не пользоваться каршерингом и общественным транспортом во время пандемии стало мировой тенденцией. По словам президента ассоциации Олега Мосеева, большинство клиентов, купивших машины удаленно в апреле и мае, приняли такое решение потому, что считают их самым безопасным видом транспорта.