Выпускники СПбГУ собирают помощь медикам. Первыми товары на миллион рублей через ассоциацию получили врачи больницы Святого Георгия

Хозтовары и диваны направили в больницу Святого Георгия с помощью Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского государственного университета. В первую очередь они помогают тем медучреждениям, где работают бывшие студенты вуза.

К 29 мая ассоциации удалось найти партнеров, которые закупили необходимое для сотрудников больницы, при поддержке одной из торговых сетей они перенаправили в медучреждение товаров на миллион рублей. В Ассоциации отмечают, что в больнице Святого Георгия сейчас работают 70 выпускников СПбГУ.