Выпускники СПбГУ собирают помощь медикам. Первыми товары на миллион рублей через ассоциацию получили врачи больницы Святого Георгия
Хозтовары и диваны направили в больницу Святого Георгия с помощью Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского государственного университета. В первую очередь они помогают тем медучреждениям, где работают бывшие студенты вуза.
К 29 мая ассоциации удалось найти партнеров, которые закупили необходимое для сотрудников больницы, при поддержке одной из торговых сетей они перенаправили в медучреждение товаров на миллион рублей. В Ассоциации отмечают, что в больнице Святого Георгия сейчас работают 70 выпускников СПбГУ.
Проект назвали #вместослов, поддержать его через пожертвование можно на платформе «Пользуясь случаем». Сейчас собрано 17 тысяч, целью Ассоциация поставила миллион. Купленные на пожертвования товары будут распределены между различными медучреждениями. «Мы собрали конкретный список потребностей больниц, связались с представителями учреждений, готовы распределить ресурсы, организовать доставку и предоставить отчеты по всем направлениям», — заверили в Ассоциации.