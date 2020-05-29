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29.05.2020 12:23
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В Колпино летом начнут строить школу на 375 учеников

Госэкспертиза одобрила проект строительства образовательной школы на 375 учеников в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест» 29 мая, к строительству собираются приступить уже летом.

Школа будет представлять из себя отдельное трехэтажное здание с классами, столовой, медицинским кабинетом, библиотечно-информационным центром, актовым и спортивным залами. На прилегающей территории оборудуют стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, легкоатлетическими дорожками и прыжковой ямой.

По словам генерального директора АО «Ленстройтрест» Валерии Малышевой, компания еще на этапе проектирования учла требования к современным образовательным учреждениям, уделив особое внимание безопасности воспитанников, внешнему оформлению и интерьеру. Так, например, интерьер школы сделали мобильным, зонировали внутреннее пространство.

На этой же территории финского городка «Юттери» в 2019 году заработал детский садик на 120 воспитанников.

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