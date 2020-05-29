В Колпино летом начнут строить школу на 375 учеников

Госэкспертиза одобрила проект строительства образовательной школы на 375 учеников в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест» 29 мая, к строительству собираются приступить уже летом.



Школа будет представлять из себя отдельное трехэтажное здание с классами, столовой, медицинским кабинетом, библиотечно-информационным центром, актовым и спортивным залами. На прилегающей территории оборудуют стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, легкоатлетическими дорожками и прыжковой ямой.