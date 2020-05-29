В Колпино летом начнут строить школу на 375 учеников
Госэкспертиза одобрила проект строительства образовательной школы на 375 учеников в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест» 29 мая, к строительству собираются приступить уже летом.
Школа будет представлять из себя отдельное трехэтажное здание с классами, столовой, медицинским кабинетом, библиотечно-информационным центром, актовым и спортивным залами. На прилегающей территории оборудуют стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, легкоатлетическими дорожками и прыжковой ямой.
По словам генерального директора АО «Ленстройтрест» Валерии Малышевой, компания еще на этапе проектирования учла требования к современным образовательным учреждениям, уделив особое внимание безопасности воспитанников, внешнему оформлению и интерьеру. Так, например, интерьер школы сделали мобильным, зонировали внутреннее пространство.
На этой же территории финского городка «Юттери» в 2019 году заработал детский садик на 120 воспитанников.