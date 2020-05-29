В Выборгском районе Петербурга утром 29 мая в ДТП погиб водитель. При этом повреждения его машина получила не самые серьезные.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 9:35 у дома 1 по 4-му Верхнему переулку. По предварительным данным, 56-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat въехал в столб.

На кадрах с места ДТП видно, что врезался он в столб дорожного знака, при этом не слишком сильно повредив переднюю часть автомобиля. Тем не менее водитель «Фольксвагена» скончался на месте, возможно, по состоянию здоровья. Предположительно, это была остановка сердца, уточняет «Дорожный инспектор».