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29.05.2020 11:26
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Водитель «Пассата» разбился о дорожный знак на Парнасе. Причина смерти пока неизвестна

В Выборгском районе Петербурга утром 29 мая в ДТП погиб водитель. При этом повреждения его машина получила не самые серьезные.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 9:35 у дома 1 по 4-му Верхнему переулку. По предварительным данным, 56-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat въехал в столб.

На кадрах с места ДТП видно, что врезался он в столб дорожного знака, при этом не слишком сильно повредив переднюю часть автомобиля. Тем не менее водитель «Фольксвагена» скончался на месте, возможно, по состоянию здоровья. Предположительно, это была остановка сердца, уточняет «Дорожный инспектор».

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (1)

DEMOMON
Корона она такая. Всех косит без разбора.
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