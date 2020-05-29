FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +19
71.10р78.26р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.05.2020 09:20
3
Печать

Двух «терминаторов», снявших одежу с прохожих на юге Петербурга, задержали по «горячим следам»

Полиция Красносельского района раскрыла серию разбойных нападений.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), двух жителей Стрельны, 15 и 17 лет, задержали оперативники уголовного розыска по подозрению в нападении на двух молодых людей в районе моста Кадырова 27 мая.

Они, как писала «Фонтанка», 28 мая сняли с 18-летнего студента футболку, а с неработающего того же возраста — кепку. Первому угрожали ножом, а второму — газовым баллончиком, «реквизированным» у первого.

После опроса обоим выписали обязательство о явке.

Ранее полиция возбудила по обоим преступлениям уголовные дела о «разбое».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Barmaley_5e4d0211d3423
"Полиция Красносельского района школьника и его 17-летнего друга по подозрению в серии разбойных нападений."

"Первому угрожали ножом, а второму — газовым баллончиком, «реквизированной» у первого."
Nautis
С падежами беда у журналиста! Ой, беда!! И слова пропускаем
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний