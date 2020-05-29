Двух «терминаторов», снявших одежу с прохожих на юге Петербурга, задержали по «горячим следам»

Полиция Красносельского района раскрыла серию разбойных нападений.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), двух жителей Стрельны, 15 и 17 лет, задержали оперативники уголовного розыска по подозрению в нападении на двух молодых людей в районе моста Кадырова 27 мая.



Они, как писала «Фонтанка», 28 мая сняли с 18-летнего студента футболку, а с неработающего того же возраста — кепку. Первому угрожали ножом, а второму — газовым баллончиком, «реквизированным» у первого.

