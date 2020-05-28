На твой баллончик у нас есть нож. Подростки во время прогулки у моста Кадырова сняли с одного студента футболку, а с другого — головой убор
Полиция Красносельского района ищет двух развеселых подростков, которые по примеру Терминатора разжились вечером 27 мая чужой одеждой.
Как сообщает 28 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, первое обращение в полицию о грабителях поступило в 19:30. Двое студентов гуляли в районе моста Кадырова на проспекте Героев, когда к ним пристала пара школьников в спортивных штанах. Они потребовали у одного из студентов отдать им его черную футболку известной спортивной марки.
Студент, по предварительной информации, в ответ вытащил баллончик, на что ему было сказано, мол, брызнешь — получишь ножом. Парень решил из-за футболки не рисковать здоровьем и остался с голым торсом.
А в 20:50 в полицию поступило сообщение об аналогичном нападении на другого подростка, 2003 года рождения. У дома 35 по ул. Доблести двое с теми же приметами под угрозой применения газового баллончика открыто похитили у него кепку стоимостью 7 000 рублей.
В обоих случаях решаются вопросы о возбуждении уголовных дел. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.