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28.05.2020 09:37
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На твой баллончик у нас есть нож. Подростки во время прогулки у моста Кадырова сняли с одного студента футболку, а с другого — головой убор

Полиция Красносельского района ищет двух развеселых подростков, которые по примеру Терминатора разжились вечером 27 мая чужой одеждой.

Как сообщает 28 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, первое обращение в полицию о грабителях поступило в 19:30. Двое студентов гуляли в районе моста Кадырова на проспекте Героев, когда к ним пристала пара школьников в спортивных штанах. Они потребовали у одного из студентов отдать им его черную футболку известной спортивной марки.

Студент, по предварительной информации, в ответ вытащил баллончик, на что ему было сказано, мол, брызнешь — получишь ножом. Парень решил из-за футболки не рисковать здоровьем и остался с голым торсом.

А в 20:50 в полицию поступило сообщение об аналогичном нападении на другого подростка, 2003 года рождения. У дома 35 по ул. Доблести двое с теми же приметами под угрозой применения газового баллончика открыто похитили у него кепку стоимостью 7 000 рублей.

В обоих случаях решаются вопросы о возбуждении уголовных дел. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

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Комментарии (26)

WuhanRockCafe
Школьники они тоже разные бывают.
Борцы-юниоры с Кавказских гор по метрике еще школьники, а внешне уже бородатые мужики.
Nicky
А чего ещё можно ждать от целокго мкр. социального жилья. Помню, когда только построили Героев, новенькую остановку автобуса расхерачили через неделю. Её сделали. Простояла два дня.
dragvs
Русские терпят.
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