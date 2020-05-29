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29.05.2020 00:23
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Бостонского марафона реально не будет впервые с XIX века. Пробежать дистанцию можно, но в самоизоляции

Бостонская спортивная ассоциация (BAA) объявила, что 124-й Бостонский марафон будет проводиться как виртуальное мероприятие после его отмены мэром города Мартином Уолшем как массового забега по шоссе из-за пандемии COVID-19. Виртуальный Бостонский марафон будет дополнен серией виртуальных мероприятий в течение второй недели сентября.

«Нашим главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья общества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и участников, - сказал Том Грилк, генеральный директор BAA. - Хотя мы не можем провести марафон сентябре, мы планируем представить миру исторический виртуальный 124-й Бостонский марафон».

Всем участникам, которые были зарегистрированы в забеге, назначенном на 20 апреля 2020 года, а затем перенесённому на 14 сентября, предложено полное возмещение их вступительного взноса и возможность принять участие в виртуальной альтернативе 124-му Бостонскому марафону, который можно пробежать. с 7 по 14 сентября непосредственно на месте тренировок. BAA также предложит серию виртуальных мероприятий и мероприятий в течение всей недели марафона в сентябре, чтобы поделиться своими решениями, как можно проводить подобные соревнования по всему миру.

Участникам виртуального Бостонского марафона-2020 необходимо будет преодолеть дистанцию в 26,2 мили в течение шести часов времени и предоставить подтверждение для ВАА. Все спортсмены, прошедшие виртуальную гонку, получат официальную программу Бостонского марафона, футболку участника и памятную медаль.

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Комментарии (1)

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