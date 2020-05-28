Франция сняла запрет на поездки далее 100 километров и открывает кафе

"Начиная со 2 июня отменяется ранее введенный запрет на перемещение далее 100 км от места проживания. Однако не следует снижать бдительность и забывать, что чем меньше вы перемещаетесь, тем меньше будет у вируса возможности распространяться по стране", - сказал глава правительства Франции.

Правительство Франции отменило запрет на перемещения по территории страны далее 100 км от места жительства, сообщил вечером 28 мая премьер-министр Эдуар Филипп, объявляя вторую серию мер по отмене ограничений, введенных ранее в связи с пандемией.

В ходе своего выступления премьер-министр затронул и вопрос о внешних границах Франции. "Внутри Европы эпидемия в настоящее время снижает темпы. Франция будет выступать за открытие внутренних границ в Европейском союзе начиная с 15 июня, если санитарная ситуация это позволит", - сказал Филипп.

. Он сообщил, что в настоящее время так называемая красная зона эпидемии сократилась до расположенного рядом с Парижем департамента Валь-д`Уаз.



В то же время власти объявили о создании новой, оранжевой зоны, в которую вошли столичный регион Иль-де-Франс, включающий Париж, и заморские департаменты Майотта и Гвиана. "Мы будем с особой бдительностью следить за департаментами региона Иль-де-Франс, Гвианой и Майоттой, где распространение вируса выше, чем в других местах", - сказал Филипп. Он уточнил, что в оранжевой зоне продолжительность карантина будет составлять 3 недели, тогда как в других она равна двум неделям.



Филипп сообщил, что правительство Франции приняло решение в рамках снятия режима карантина отменить со 2 июня запрет на работу кафе и ресторанов.

