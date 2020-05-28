Раздолбанный седан поджег струю газа, сбежавшую с АЗС в Мексике, и пламя накрыло едущие машины
Когда запись камеры видеонаблюдения может поспорить с голливудским боевиком. Утечка газа на автозаправке в Мексике обернулась мощным взрывом, задевшим автомобили.
Как сообщают 28 мая «Вести» со ссылкой на Excelsior, инцидент случился 26 мая в городе Коакалько-де-Берриосабаль, штат Мехико. Сотрудники АЗС допустили утечку газа во время закачки в хранилище. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как газ «сбежал» и стелется по асфальту поперёк проезжей части. Одна из машин, проезжая мимо, чиркнула днищем об асфальт, и искра воспламенила газ.
В зону мощного взрыва попали седан и микроавтобус, пассажир автомобиля так испугался, что даже выпрыгнул на ходу. На АЗС воспламенилась одна колонка, она сгорела полностью, остальное пожарные смогли потушить. Каким-то чудом все остались живы.