«Фонтанка» провела онлайн круглый стол «Весне — дорога. Чего ждать от ремонта дорог в сезоне 2020»

Городской портал «Фонтанка.ру» провел круглый стол «Весне — дорога. Чего ждать от ремонта дорог в сезоне-2020» в онлайн-формате.

В ходе видеоконференции обсуждались вопросы и задачи, которые встали перед дорожной отраслью из-за эпидемии коронавируса, в частности взаимоотношений заказчика и подрядчиков, сокращения бюджетов и того, как будет организован ремонт дорог этим летом.

В дискуссии приняли участие председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин, директор АНП «Объединение ДОРМОСТ» Кирилл Иванов, первый заместитель генерального директора, главный инженер ООО «СК «Орион плюс» Камиль Гуляев, генеральный директор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР) Юрий Агафонов. Заочно по вопросам дискуссии высказался первый заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Малинин.