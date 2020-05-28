«Тойоту» у петербурженки увели в самый тёмный час — на эвакуаторе, а у 16-летнего парня пропал битый ВАЗ

Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, накануне в УМВД по Калининскому району обратилась 65-летняя петербурженка. Выйдя утром на балкон своего дома на Ключевой улице, она не нашла белую «Тойоту Короллу» 2002 года выпуска, которую припарковала вечером без нарушений ПДД. Сложность в том, что машина зарегистрирована на другую женщину. Потерпевшая пояснила, что купила «Тойоту» у знакомой в 2011 году, но на себя так и не переоформила. Знакомая сейчас находится на Дальнем Востоке.

Оказалось, что сосед видел, как «Тойота» уезжала с места парковки — на эвакуаторе. Около 2 часов он услышал сигнализацию, выглянул в окно и заметил, как машину соседки грузят на платформу. Автомобиль объявлен в федеральный розыск.

По факту другой кражи возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2. Синий ВАЗ-21099 исчез ещё 20 мая с улицы Шостаковича. О пропаже в полицию заявил несовершеннолетний житель дома по улице Шостаковича, 16-летний парень. При этом номеров на машине не было. Заявитель купил «Ладу» два дня назад за 15 тысяч рублей, битую после ДТП. Юридический владелец автомобиля устанавливается.